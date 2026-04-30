Prima pagină » Știri externe » „Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer

„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer

Un pilot al companiei aeriene americane United Airlines a declarat miercuri că avionul pe care îl pilota ar fi putut lovi o dronă, în timp ce se pregătea să aterizeze pe aeroportul din San Diego, în statul american California.
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Maria Miron
30 apr. 2026, 05:23, Știri externe

Potrivit înregistrărilor convorbirilor cu controlul de trafic aerian, pilotul unui zbor operat cu un Boeing 737 a semnalat prezența unui obiect de mici dimensiuni în aer, la aproximativ 90 de minute după decolarea din San Francisco. Aeronava zbura la circa 900 de metri altitudine în momentul incidentului, la primele ore ale dimineții.

„Un obiect mic și roșu sub avion”

Cu câteva minute înainte, pilotul ceruse turnului de control informații despre eventuale obiecte neobișnuite observate de alți aviatori. „Cred că tocmai am văzut un obiect mic, roșu, sub noi, în partea dreaptă”, a transmis acesta, potrivit Le Figaro.

Ulterior, întrebat de controlori, pilotul a adăugat: „Era atât de mic încât nu puteam să-l disting. Era roșu, era strălucitor”.

Aterizare în siguranță

Compania United Airlines a confirmat că echipajul a raportat o posibilă dronă în apropierea aeronavei înainte de aterizare, dar a precizat că incidentul nu a avut consecințe pentru cei 48 de pasageri și cei șase membri ai echipajului.

„Zborul United 1980 a semnalat prezența potențială a unei drone înainte de a ajunge la San Diego. Aeronava a aterizat în siguranță, iar pasagerii au debarcat în mod normal la poartă. După o inspecție amănunțită, echipa de mentenanță nu a constatat nicio avarie”, a transmis compania.

Regulile Administrației Federale a Aviației interzic operarea dronelor la altitudini de peste 120 de metri fără autorizație specială și impun evitarea spațiilor aeriene restricționate, în special în apropierea aeroporturilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor