„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer

Potrivit înregistrărilor convorbirilor cu controlul de trafic aerian, pilotul unui zbor operat cu un Boeing 737 a semnalat prezența unui obiect de mici dimensiuni în aer, la aproximativ 90 de minute după decolarea din San Francisco. Aeronava zbura la circa 900 de metri altitudine în momentul incidentului, la primele ore ale dimineții.

„Un obiect mic și roșu sub avion”

Cu câteva minute înainte, pilotul ceruse turnului de control informații despre eventuale obiecte neobișnuite observate de alți aviatori. „Cred că tocmai am văzut un obiect mic, roșu, sub noi, în partea dreaptă”, a transmis acesta, potrivit Le Figaro.

Ulterior, întrebat de controlori, pilotul a adăugat: „Era atât de mic încât nu puteam să-l disting. Era roșu, era strălucitor”.

Aterizare în siguranță

Compania United Airlines a confirmat că echipajul a raportat o posibilă dronă în apropierea aeronavei înainte de aterizare, dar a precizat că incidentul nu a avut consecințe pentru cei 48 de pasageri și cei șase membri ai echipajului.

„Zborul United 1980 a semnalat prezența potențială a unei drone înainte de a ajunge la San Diego. Aeronava a aterizat în siguranță, iar pasagerii au debarcat în mod normal la poartă. După o inspecție amănunțită, echipa de mentenanță nu a constatat nicio avarie”, a transmis compania.

Regulile Administrației Federale a Aviației interzic operarea dronelor la altitudini de peste 120 de metri fără autorizație specială și impun evitarea spațiilor aeriene restricționate, în special în apropierea aeroporturilor.