Bolojan: Când era o problemă undeva, erau niște oameni susținuți de alți oameni din PSD

Bolojan afirmă că de la începutul acestei luni a luat măsuri care să limiteze evaziunea fiscală.

„Practic nu mai permitem ca în orice județ din țară, administrațiile financiare să-i libereze documente pentru funcționarea unor vânzări în angro de combustibil. Aveam așa-numitele antrepozite fiscale. Și, sigur, este normal să ai vânzări în angro, dar companiile care sunt cunoscute de toți românii sau mari comercianți, dar când ai sute de astfel de situații, înseamnă că și posibilitatea de evaziune și sumele din această zonă și aici sunt foarte mari, au fost limitate și, din nou, a fost un deranj”, spune Bolojan, la TVR

Premierul mai spune că, în multe locuri, companiile de stat n-au fost folosite ca să livreze cele mai bune servicii pentru români, el găsind „foarte multă ineficiență, foarte multă risipă”.

„E foarte simplu că atunci când ai o zonă de tip monopol, cum sunt în zonele de energie, semimonopoluri, în zonele de transporturi monopoluri, să-ți muți ineficiența în prețuri, să o muți în buzunarul cetățeanului și aceste lucruri trebuie corectate și, da, așa cum am spus, am aprins lumina pe aceste zone și cu siguranță și asta a deranjat”, a spus Bolojan.

Întrebat despre banii publici folosiți ca pușculiță de partid nu reprezintă o problemă transpartinică, Bolojan a spus că „asta îi deranjează pe toți cei care folosesc aceste practici”.

„Atunci când într-un loc am văzut că lucrurile nu mergeau bine, că erau pierderi, să ne înțelegem bine, se vedea clar că la această situație au contribuit în mod transpartinic sau transinstituțional, mai multe instituții. Pentru că e anormal să nu vezi, de exemplu, că în energie se întâmplă acest lucru, timp de doi ani de zile se emită zeci de mii de autorizații de megawați și să nu vadă nimeni acest lucru. Dar am văzut o constantă. Întotdeauna când era o problemă undeva, erau niște oameni care erau susținuți la rândul lor de oameni din Partidul Social-Democrat. Asta a fost o constantă întotdeauna. Dar asta nu înseamnă că erau singuri. Deci măsurile de a face ordine în finanțele publice, de a reduce risipa, sunt corecte, ele trebuie aplicate și în mod evident îi deranjează pe toți cei care au profitat de aceste lucruri, pentru că este absolut normal să se întâmple asta”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.