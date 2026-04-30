Prima pagină » Știri externe » Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, după o convorbire cu liderul rus Vladimir Putin, că Ucraina ar fi „înfrântă militar”, susținând totodată că Moscova ar fi fost pregătită pentru un acord de pace.
Maria Miron
30 apr. 2026, 06:07, Știri externe

Întrebat de jurnaliști, în Biroul Oval, după întâlnirea cu echipajul misiunii Artemis II, care dintre conflicte s-ar putea încheia mai repede – cel din Iran sau cel din Ucraina -Trump a spus că discuția sa cu liderul de la Kremlin s-a concentrat în principal pe Ucraina, dar a atins și situația din Iran.

„Am vorbit despre Ucraina și am vorbit puțin și despre Iran. El nu vrea să îi vadă (pe iranieni n.r.) că au o armă nucleară”, a spus Trump.

Trump: „Înainte să mă ajuți, vreau să-ți închei războiul”

Președintele american a adăugat că a sugerat, în discuția cu Vladimir Putin, o posibilă încetare a focului. „Am sugerat, într-o oarecare măsură, o încetare a focului. Și cred că ar putea face asta. Ar putea anunța ceva în acest sens”, a afirmat el.

Trump spune că liderul rus „ar dori să ajute” în negocierile cu Iranul și a relatat că i-a transmis că vrea mai întâi să pună capăt războiului din Ucraina. „I-am spus: înainte să mă ajuți, vreau să-ți închei războiul”, a declarat acesta.

Putin „era gata de un acord mai demult”

El a adăugat că îl cunoaște pe Putin „de mult timp” și că acesta ar fi fost pregătit să ajungă la un acord mai devreme. „Cred că era gata să facă un acord mai demult, dar unii oameni i-au îngreunat acest lucru”, a spus Trump.

„Calendar similar” pentru conflictele din Iran și Ucraina

Întrebat din nou despre evoluția conflictelor, liderul american a declarat că nu știe care dintre războaie – cel din Iran sau cel din Ucraina – se va încheia primul, dar că ambele ar putea urma „un calendar similar”.

Ucraina, „înfrântă militar”

În același timp, liderul american susține că Ucraina este „înfrântă militar” și că nu mai are flotă navală: „Uitați-vă: marina lor – aveau 159 de nave. Fiecare navă este acum sub apă. De obicei, asta spune totul”.

