Vizita regală la Washington: Melania Trump și Camilla, apariție discretă la Casa Albă

Cele două au participat la ceremonia oficială de primire de la Casa Albă. Aciolo au însoțit delegațiile pe covorul roșu, în cadrul unui moment marcat de fast: salve de tun, intonarea imnurilor și defilări militare. Ulterior, în timp ce liderii au avut discuții private, Melania Trump și regina Camilla s-au retras într-un eveniment paralel organizat în pavilionul de tenis al Casei Albe, precizează CNN.
Evenimentul a inclus interacțiuni cu elevi și demonstrații tehnologice. Copiii au utilizat ochelari de realitate virtuală și dispozitive bazate pe inteligență artificială pentru a explora repere britanice precum Stonehenge sau Palatul Buckingham. Inițiativa a combinat două direcții de interes: promovarea tehnologiilor moderne, asociată Primei Doamne, și valorificarea patrimoniului cultural, domeniu susținut de regina Camilla. Momentul a fost însă unul mai degrabă simbolic, fără intervenții publice semnificative.
Observatorii remarcă faptul că ambele au ales deliberat să nu iasă în prim-plan. Vizita are loc într-un context sensibil, marcat de tensiuni între SUA și Marea Britanie pe tema conflictului cu Iranul. În acest cadru, accentul a fost pus pe cei doi lideri politici. În același timp, rolul partenerelor a fost unul de susținere, conform uzanțelor diplomatice. Programul a inclus și schimburi de cadouri între delegații. Regina Camilla i-a oferit Melaniei Trump o broșă creată de designerul britanic Fiona Rae, iar Prima Doamnă a dăruit reginei un set de lingurițe din colecția Tiffany & Co., alături de miere produsă la Casa Albă. Gesturile au reflectat interesele personale ale celor două: tehnologia și designul contemporan, respectiv tradițiile și apicultura.
Deși nu au fost abordate public, vizita este umbrită și de controverse legate de cazul Jeffrey Epstein, care a afectat atât scena politică americană, cât și familia regală britanică. Nici în cadrul aparițiilor oficiale, nici în discursurile publice, tema nu a fost menționată. Vizita marchează a treia întâlnire oficială între Melania Trump și regina Camilla, însă relația dintre ele rămâne una protocolară. Prezența lor a fost una atent calibrată: vizibilă, dar fără a concura atenția liderilor politici, într-o demonstrație de diplomație discretă.