„Ni s-a spus să alergăm”: Jurnalistă surprinsă în direct de împușcăturile de la Casa Albă

Selina Wang nu transmitea un breaking news. Filma un material obișnuit pentru rețelele sociale, pe peluza de nord, la Casa Albă, când totul s-a schimbat brusc.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Împușcăturile s-au auzit fără avertisment.

„Sunau ca zeci de focuri de armă”, a scris Wang pe X.

Personalul de securitate a intervenit imediat. Jurnaliștii prezenți au fost evacuați în sala de conferințe de presă.

Imaginile cu Wang adăpostindu-se în timp ce transmitea au circulat rapid pe rețelele sociale.