500 de milioane de dolari pentru Trump, acces la Casa Albă pentru Pakistan. Cum a dat roade un pariu cripto-diplomatic

Pakistanul a fost printre primele state care au semnat un acord cu World Liberty Financial (WLF), compania de criptomonede a familiei Trump.

Criptomoneda nu este încă folosită în Pakistan

În luna ianuarie, Ministerul pakistanez al Finanțelor a semnat un memorandum cu o companie afiliată World Liberty Financial pentru a analiza folosirea USD1, o criptomonedă creată de firma familiei Trump și concepută să își păstreze aceeași valoare ca dolarul american, în transferurile internaționale de bani.

Potrivit Al Jazeera, la ceremonia de semnare, desfășurată la Islamabad, au participat premierul pakistanez Shehbaz Sharif și șeful armatei, mareșalul Asim Munir. Documentul a fost semnat de ministrul Finanțelor din Pakistan, Muhammad Aurangzeb, și Zach Witkoff, fiul lui Steve Witkoff, unul dintre consilierii lui Donald Trump.

La aproape șase luni de la semnarea acordului, autoritățile pakistaneze au confirmat că nu există niciun proiect-pilot, nu au fost emise licențe și nu au fost înregistrate tranzacții folosind moneda USD1.

Pakistan, una dintre cele mai mari piețe cripto

USD1 este o monedă digitală stabilă (stablecoin), concepută să își păstreze valoarea la nivelul dolarului american. Companiile care emit astfel de monede obțin venituri din administrarea rezervelor care le garantează valoarea, astfel încât extinderea utilizării lor poate genera profituri importante pentru proprietari.

Pakistanul este deja una dintre cele mai mari piețe de criptomonede din lume. Potrivit clasamentului anual realizat de compania americană de analiză blockchain Chainalysis, care măsoară gradul de utilizare a criptomonedelor la nivel mondial, Pakistanul s-a situat anul trecut pe locul al treilea, după India și Statele Unite.

Utilitate neclară

Cu toate acestea, specialiștii spun că nu există dovezi că USD1 a fost utilizată în tranzacțiile din Pakistan. Mai mult, țara înregistrează deja niveluri record ale transferurilor de bani din străinătate prin sistemul bancar tradițional.

Pakistanul primește deja sume record de la cetățenii care lucrează în străinătate. Potrivit Băncii Centrale, banii trimiși acasă de pakistanezi au ajuns la 38,3 miliarde de dolari în ultimul an fiscal, cu 27% mai mult decât în anul precedent, iar autoritățile estimează că vor depăși 42 de miliarde de dolari în acest an. De aceea, experții spun că nu este clar ce avantaj economic ar aduce USD1, din moment ce transferurile prin bănci funcționează deja la scară mare.

Acces la administrația Trump

Analiștii citați de Al Jazeera consideră însă că valoarea reală a acordului a fost una diplomatică.

Delegația World Liberty Financial a vizitat Islamabadul într-o perioadă în care relațiile dintre Pakistan și Statele Unite se intensificau. Ulterior, Pakistanul l-a nominalizat pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, atribuindu-i un rol în reducerea tensiunilor cu India.

În iunie 2025, Trump l-a primit la Casa Albă pe șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, un gest considerat fără precedent, iar ulterior oficiali americani au apreciat rolul Islamabadului în facilitarea dialogului dintre Washington și Teheran.

Bilal Bin Saqib, șeful autorității pakistaneze pentru criptomonede (PVARA), a fost anterior consilier al World Liberty Financial. Într-un interviu acordat Bloomberg în martie 2026, el a afirmat că strategia privind criptomonedele a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul.

Casa Albă a declarat că nu există conflicte de interese în legătură cu activitățile companiei.

Memorandumul nu a avut o miză economică reală, ci a reprezentat un instrument pentru obținerea accesului la administrația Trump, susține economistul pakistanez Khurram Husain.

„Calculul a fost obținerea accesului, iar strategia a funcționat spectaculos. Beneficiul concret pentru Islamabad a fost apropierea de Casa Albă”, a declarat acesta.

Alți specialiști în domeniul financiar au ajuns la o concluzie similară, afirmând că întreaga inițiativă poate fi interpretată drept un demers de „plată pentru acces” la cercurile de putere de la Washington.