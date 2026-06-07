Manichiura franceză nu mai este preferata anului 2026. Tendința care îi ia locul

Termenul „soap nails” face referire la aspectul „săpunos” și ușor translucid al acestui tip de manichiură. Efectul acestei manichiuri seamănă cu cel al unei bule de săpun: îngrijit, luminos și discret.

Tendința nu este nouă: „soap nails” sunt la modă de aproximativ doi ani, dar în 2026 revin mai puternic ca niciodată, conform El Economista.

Cum se obține efectul de unghie de săpun

Pentru a obține această manichiură, experții recomandă lacuri mai puțin opace, care lasă unghia vizibilă. Nuanțele preferate sunt cele rozalii sau bej deschis, care arată cât mai natural. Strălucirea este esențială, creează acea reflexie specifică, similară cu cea a bulelor de săpun.

Cu ce nu trebuie confundate „soap nails”

Este important să nu le confundăm cu „milky nails”. Acestea din urmă se caracterizează prin nuanțe lăptoase sau nude, cu un finisaj mai puțin translucid și mai mat. Diferența principală este tocmai gradul de transparență și intensitatea strălucirii.