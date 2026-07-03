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După ce au încercat trendurile virale de frumusețe, multe femei au ajuns la aceeași concluzie

Un număr tot mai mare de femei își doresc rutine de frumusețe mai simple, pe măsură ce se satură de trendurile moderne promovate în mediul online, arată un studiu.
După ce au încercat trendurile virale de frumusețe, multe femei au ajuns la aceeași concluzie
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
03 iul. 2026, 03:53, Life-Inedit
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Cercetarea, realizată pe un eșantion de 2.000 de femei, a constatat că 64% dintre participantele cu vârste între 18 și 29 de ani au devenit dezamăgite de trucurile de frumusețe virale pe care le văd pe rețelele sociale. Dintre acestea, 55% spun că își doresc o rutină de îngrijire mai simplă, potrivit Express.

Astfel, 26% consideră că metodele mai vechi și consacrate sunt mai sănătoase decât alternativele moderne, în timp ce 33% spun că rutina lor de frumusețe a devenit, uneori, prea complicată.

În plus, 52% dintre respondente afirmă că se concentrează mai mult pe sănătatea organismului decât pe aspectul exterior.

Multe femei din Generația Z susțin că vor evita în mod activ operațiile estetice, fillerele și tendințe precum „face taping”, o metodă care presupune aplicarea de benzi adezive pe față pentru a menține pielea netedă.

Peste un sfert dintre participante (26%) renunță și la fondul de ten cu acoperire mare, preferând un aspect cât mai natural, iar 22% spun că nu se vor mai baza pe creme și uleiuri costisitoare.

Studiul a mai arătat că 56% dintre femeile născute după 1996 văd „des” sau „foarte des” noi tendințe de frumusețe pe rețelele sociale. Dintre acestea, 70% au încercat astfel de trenduri, însă doar una din zece spune că are încredere în ele.

Mai mult, 82% dintre femeile care au testat produse sau metode descoperite online au fost dezamăgite de rezultate. În schimb, 48% preferă recomandările susținute de experți sau de dovezi științifice.

Trei sferturi dintre respondente consideră că există dovezi științifice solide care arată că ceea ce consumă influențează în mod semnificativ aspectul exterior. Din acest motiv, multe tinere acordă prioritate consumului de apă (62%), unei diete sănătoase și echilibrate (57%) și unui somn de calitate (52%).

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