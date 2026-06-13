Prima pagină » Știrile zilei » China se opune deciziei SUA de a lista firmele de top drept companii militare

China se opune deciziei SUA de a lista firmele de top drept companii militare

China a declarat că este împotriva deciziei Statelor Unite de a lista companii chineze importante pe lista sa de companii militare, adăugând că această decizie ignoră consensul la care s-a ajuns în timpul summitului dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.
China se opune deciziei SUA de a lista firmele de top drept companii militare
sursa foto: pixabay
Ioana Târziu
13 iun. 2026, 15:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

China a declarat, sâmbătă, că se opune ferm adăugării de către SUA a mai multor companii chineze importante pe lista sa de companii militare, potrivit AP.

De asemenea, China a adăugat că această mișcare ignoră consensul la care s-a ajuns în timpul summitului dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping de luna trecută.

Listarea companiilor chineze de Pentagon

Pentagonul a adăugat, luni, mai multe companii chineze non-statale, inclusiv producătorul de vehicule electrice BYD, giganții tehnologici Alibaba și Baidu, pe lista sa. Aceasta urmărește să identifice companiile chineze pe care le consideră că ar avea legături cu armata chineză. Astfel, le împiedică să obțină contracte de apărare cu SUA, potrivit sursei citate.

Prin adăugarea acestor firme pe listă, „partea americană a ignorat consensul la care s-a ajuns în timpul întâlnirii dintre șefii de stat ai celor două țări de la Beijing”, a declarat, sâmbătă, un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez, într-un comunicat.

SUA „au abuzat de puterea statului”

SUA „au ignorat interesele generale ale relațiilor economice și comerciale bilaterale. Statele Unite au generalizat continuu conceptul de securitate națională și au abuzat de puterea statului pentru a suprima în mod nejustificat întreprinderile chineze”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cele trei companii chineze au declarat anterior că nu există nicio bază pentru a le include pe listă, mai arată sursa.

La mijlocul lunii mai, Trump a vizitat Beijingul într-un summit mult așteptat cu Xi. Cei doi lideri au convenit să intensifice legăturile economice dintre țări. Ei au fost de acord inclusiv cu achiziționarea de către China a mai multor produse agricole americane și avioane Boeing. De asemenea, au convenit asupra înființării unor consilii separate pentru comerț și investiții.

Recomandarea video

Ce trebuie să știe șoferii români care merg în concediu în Grecia vara asta
G4Media
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Alertă de securitate în zona Mării Baltice. Suedia a ridicat de urgență avioanele Gripen de la sol pentru a intercepta două aeronave ale Rusiei
Gandul
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Povestea lui Samuel Druhora, actorul român care a cucerit Hollywoodul: „Nu am simțit niciodată că am părăsit cu adevărat România”
Libertatea
Zodia care începe vara cu mari probleme de sănătate. Avertismentul celebrei Neti Sandu
CSID
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia