China se opune deciziei SUA de a lista firmele de top drept companii militare

China a declarat, sâmbătă, că se opune ferm adăugării de către SUA a mai multor companii chineze importante pe lista sa de companii militare, potrivit AP.

De asemenea, China a adăugat că această mișcare ignoră consensul la care s-a ajuns în timpul summitului dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping de luna trecută.

Listarea companiilor chineze de Pentagon

Pentagonul a adăugat, luni, mai multe companii chineze non-statale, inclusiv producătorul de vehicule electrice BYD, giganții tehnologici Alibaba și Baidu, pe lista sa. Aceasta urmărește să identifice companiile chineze pe care le consideră că ar avea legături cu armata chineză. Astfel, le împiedică să obțină contracte de apărare cu SUA, potrivit sursei citate.

Prin adăugarea acestor firme pe listă, „partea americană a ignorat consensul la care s-a ajuns în timpul întâlnirii dintre șefii de stat ai celor două țări de la Beijing”, a declarat, sâmbătă, un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez, într-un comunicat.

SUA „au abuzat de puterea statului”

SUA „au ignorat interesele generale ale relațiilor economice și comerciale bilaterale. Statele Unite au generalizat continuu conceptul de securitate națională și au abuzat de puterea statului pentru a suprima în mod nejustificat întreprinderile chineze”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cele trei companii chineze au declarat anterior că nu există nicio bază pentru a le include pe listă, mai arată sursa.

La mijlocul lunii mai, Trump a vizitat Beijingul într-un summit mult așteptat cu Xi. Cei doi lideri au convenit să intensifice legăturile economice dintre țări. Ei au fost de acord inclusiv cu achiziționarea de către China a mai multor produse agricole americane și avioane Boeing. De asemenea, au convenit asupra înființării unor consilii separate pentru comerț și investiții.