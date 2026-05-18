Casa Albă, după întâlnirea Trump-Xi Jinping: China va cumpăra produse agricole din SUA de miliarde de dolari

China va achiziționa anual produse agricole din SUA în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari până în 2028, anunță Casa Albă, la două zile după vizita oficială a președintelui american Donald Trump în China, unde a purtat discuții cu omologul său chinez, Xi Jinping.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
18 mai 2026, 08:28, Economic
Potrivit unei note informative publicată de Casa Albă duminică seara, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping la Beijing, China a acceptat să intensifice comerțul cu produse agricole americane, precum carnea de vită și de pasăre. Concret, China va achiziționa anual produse agricole din SUA în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari până în 2028, scrie Associated Press.

Noile achiziții agricole s-ar adăuga angajamentelor privind soia convenite în timpul summitului din octombrie 2025, când Trump și Xi Jinping au încheiat o armistițiu comercial mai amplu.

De asemenea, China și SUA au convenit că Iranul nu trebuie să aibă o armă nucleară și au solicitat redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Ambii lideri au convenit că Iranul nu poate deține arme nucleare, au solicitat redeschiderea Strâmtorii Ormuz și au convenit că niciunei țări sau organizații nu i se poate permite să perceapă taxe de trecere”, se arată în nota informativă a Casei Albe.

Cei doi președinți au convenit, totodată, să înființeze un consiliu comercial pentru a gestiona comerțul în sectoarele nesensibile, precum și un consiliu de investiții.

Subiectul tarifelor reciproce

Pe de altă parte, China a acceptat o achiziție inițială de 200 de avioane Boeing.

„Această serie de aeronave – primul angajament al Chinei de a achiziționa avioane Boeing fabricate în SUA din 2017 – va genera locuri de muncă bine remunerate (…) și va permite populației chineze să zboare cu avioane fabricate în SUA în următoarele decenii”, mai menționează Casa Albă.

După vizita în China, Trump a declarat reporterilor că nu au fost discuții despre tarife. Cu toate acestea, Ministerul Comerțului din China a afirmat că s-a ajuns la un acord preliminar pentru reducerea unor tarife, notează POLITICO.

În cadrul summitului, ambele părți „au convenit să promoveze comerțul bilateral, inclusiv în domeniul produselor agricole, prin acorduri precum reduceri reciproce ale tarifelor pentru o serie de produse”, a declarat ministerul chinez, potrivit sursei citate.

