Planul Uniunii Europene de a reduce drastic importurile de oțel va afecta Ucraina

UE a anunțat că va reduce cu 47% cota de import pentru oțel, începând cu 1 iulie, și va aplica o taxă de 50% pentru importurile care depășesc această cotă. Măsura este un răspuns la creșterea importurilor de oțel pe fondul supraproducției globale, situație care a afectat fabricile europene și a dus la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, informează Financial Times.

Un important producător ucrainean de oțel avertizează însă că decizia ar putea lăsa Kievul fără venituri importante din exporturi.

Ucraina avertizează că va pierde venituri vitale din exporturi

„Vor distruge complet orice posibilitate ca firmele ucrainene să livreze pe piața europeană”, a declarat Oleksandr Vodoviz, șeful cabinetului directorului general al Metinvest. Compania siderurgică și minieră asigură peste jumătate din exporturile de oțel ale Ucrainei către UE.

Pentru a respecta regulile Organizației Mondiale a Comerțului, cota redusă ar urma să se aplice tuturor partenerilor comerciali ai UE, inclusiv Ucrainei, deși țara are un acord de liber schimb cu blocul comunitar.

Măsura a fost convenită la începutul acestui an, după presiuni din partea unor state membre, printre care Franța, Spania și Polonia. Acestea au cerut un răspuns la excesul de oțel de pe piață, provocat în mare parte de supraproducția Chinei.

Comisia Europeană poate decide cum împarte noua cotă între partenerii comerciali. Bruxelles-ul negociază cu Ucraina și cu alte aproximativ 20 de țări o reducere mai favorabilă a cotelor pentru oțel.

În primele negocieri de la Geneva, luna trecută, Comisia a propus pentru Ucraina o cotă bilaterală fără taxe vamale de 713.000 de tone, au declarat oficiali. Anul trecut, Ucraina a exportat 2,65 milioane de tone de oțel către UE, principala sa piață pentru acest metal.

Oficialii ucraineni spun că o reducere atât de mare, de aproximativ 70% față de anul trecut, ar putea însemna pierderi de până la un miliard de euro din exporturi.

Ucraina afirmă că nu are alternative rapide la piața europeană

Comisia Europeană a transmis că „va ține cont de situația dificilă a Ucrainei” și că țara va primi o cotă proprie, care îi va garanta exporturile de oțel către UE, „deși la un nivel mai mic decât în anii trecuți”.

Ucraina nu are, în acest moment, piețe alternative rapide pentru oțelul său, a spus Vodoviz.

„Ne uităm la piețe diferite, dar pe acele piețe sunt rușii, Turcia, iar ei au electricitate de zece ori mai ieftină decât noi și nu sunt bombardați în fiecare zi. Nu vedem nicio posibilitate de a concura cu ei pe piețele lor principale. Piața noastră principală a fost întotdeauna Europa”, a spus el.