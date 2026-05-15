Prima pagină » Știri externe » Cum beneficiază Rusia de pe urma incidentelor cu drone ucrainene? Serviciul finladez de Informații trage un semnal de alarmă

Cum beneficiază Rusia de pe urma incidentelor cu drone ucrainene? Serviciul finladez de Informații trage un semnal de alarmă

Serviciul de Securitate și Informații al Finlandei (Supo), avertizează că riscul ca noi incidente cu drone ucrainene să afecteze sprijinul public acordat acestei țări, invadată de Rusia de patru ani.
Cum beneficiază Rusia de pe urma incidentelor cu drone ucrainene? Serviciul finladez de Informații trage un semnal de alarmă
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
15 mai 2026, 21:02, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Serviciul de informații consideră că incidentele cu drone ucrainene afectează și încrederea națională în autorități, pe lângă percepția publică asupra Ucrainei, iar astfel Moscova este avantajată, iar Rusia poate încerca să exploateze aceste incidente, potrivit publicația finaldeză Yle, citată de Ukrainska Pravda. 

Opinia transmisă de serviciile de informații finlandeze vin în contextul în care vineri dimineață, o alertă de raid aerian a fost transmisă în Finlanda, cu privire la posibila pătrundere a unor drone de atac în spațiul aerian finlandez.

Aeroportul din Helsinki și-a suspendat temporar activitatea, ceea ce a dus la anularea și redirecționarea mai multor zboruri.

Armata a declarat ulterior că nu s-au înregistrat încălcări ale spațiului aerian. Reprezentanții guvernului au apărat decizia de a emite alerta de raid aerian, subliniind că riscurile au fost reale.

Dronele ucrainene „rătăcite” în interesul Moscovei

Potrivit serviciilor de informații, alte incidente care implică „drone rătăcite” și orice daune rezultate ar putea influența opinia publică din Finlanda și ar putea slăbi, „cel puțin la nivel emoțional”, sprijinul acordat Ucrainei, creând totodată îndoieli cu privire la eficacitatea acțiunilor autorităților. La rândul său, acest lucru „ar putea juca în favoarea Rusiei”.

„Este evident că Rusia va folosi această situație în operațiunile sale de influențare informațională… Este important să fim pregătiți pentru acest lucru”, a declarat agenția Supo.

În prezent, Rusia deține și utilizează pe scară largă tehnologii avansate de război electronic concepute pentru bruiajul, dar și neutralizarea dronelor în Ucraina. Printre acestea se numără turnuri portabile anti-drone sau chiar sisteme montate pe vehicule precum „Repellent-1”, care pot perturba operațiunile dronelor de la o distanță de până la 35 de kilometri.

Serviciul finlandez consideră că sunt probabile alte incidente care implică drone de atac ucrainene care intră pe teritoriul finlandez, atâta timp cât Ucraina își continuă războiul defensiv.

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, o dronă ucraineană cu expozibil a fost găsită rătăcită tocmai într-o peșteră din insula grecească Lefkada. La câteva zile după incident, ministrul Apărării din Grecia a precizat că acest incident reprezintă „o problemă gravă”.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
Gandul
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia