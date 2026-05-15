Cum beneficiază Rusia de pe urma incidentelor cu drone ucrainene? Serviciul finladez de Informații trage un semnal de alarmă

Serviciul de informații consideră că incidentele cu drone ucrainene afectează și încrederea națională în autorități, pe lângă percepția publică asupra Ucrainei, iar astfel Moscova este avantajată, iar Rusia poate încerca să exploateze aceste incidente, potrivit publicația finaldeză Yle, citată de Ukrainska Pravda.

Opinia transmisă de serviciile de informații finlandeze vin în contextul în care vineri dimineață, o alertă de raid aerian a fost transmisă în Finlanda, cu privire la posibila pătrundere a unor drone de atac în spațiul aerian finlandez.

Aeroportul din Helsinki și-a suspendat temporar activitatea, ceea ce a dus la anularea și redirecționarea mai multor zboruri.

Armata a declarat ulterior că nu s-au înregistrat încălcări ale spațiului aerian. Reprezentanții guvernului au apărat decizia de a emite alerta de raid aerian, subliniind că riscurile au fost reale.

Dronele ucrainene „rătăcite” în interesul Moscovei

Potrivit serviciilor de informații, alte incidente care implică „drone rătăcite” și orice daune rezultate ar putea influența opinia publică din Finlanda și ar putea slăbi, „cel puțin la nivel emoțional”, sprijinul acordat Ucrainei, creând totodată îndoieli cu privire la eficacitatea acțiunilor autorităților. La rândul său, acest lucru „ar putea juca în favoarea Rusiei”.

„Este evident că Rusia va folosi această situație în operațiunile sale de influențare informațională… Este important să fim pregătiți pentru acest lucru”, a declarat agenția Supo.

În prezent, Rusia deține și utilizează pe scară largă tehnologii avansate de război electronic concepute pentru bruiajul, dar și neutralizarea dronelor în Ucraina. Printre acestea se numără turnuri portabile anti-drone sau chiar sisteme montate pe vehicule precum „Repellent-1”, care pot perturba operațiunile dronelor de la o distanță de până la 35 de kilometri.

Serviciul finlandez consideră că sunt probabile alte incidente care implică drone de atac ucrainene care intră pe teritoriul finlandez, atâta timp cât Ucraina își continuă războiul defensiv.

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, o dronă ucraineană cu expozibil a fost găsită rătăcită tocmai într-o peșteră din insula grecească Lefkada. La câteva zile după incident, ministrul Apărării din Grecia a precizat că acest incident reprezintă „o problemă gravă”.