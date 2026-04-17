Rusia amenință patru țări NATO, acuzându-le că permit atacuri ucrainene cu drone

Serghei Șoigu, care era ministrul Apărării atunci când Moscova a lansat invazia asupra Ucrainei, a făcut referire la incidente în care drone s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice în timpul unor atacuri ucrainene asupra Ust-Luga, un important port rusesc din Golful Finlandei, conform The Kyiv Independent.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat anterior că Kievul dispune de informații din serviciile de informații care sugerează că Rusia a redirecționat în mod deliberat drone către statele baltice și Finlanda pentru a intensifica tensiunile.

Avertismentul Moscovei

Șoigu a afirmat, fără a prezenta dovezi, că atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei au fost lansate din ce în ce mai des prin statele baltice, via Finlanda.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare antiaeriană sunt extrem de ineficiente… fie statele în cauză permit în mod deliberat folosirea spațiului lor aerian, ceea ce înseamnă că sunt complici activi la agresiunea împotriva Rusiei”, a spus Șoigu.

„În acest din urmă caz, în baza dreptului internațional, articolul 51 din Carta ONU, privind dreptul inerent al statelor la autoapărare în cazul unui atac armat, devine aplicabil”, a adăugat Șoigu.

Aceste declarații vin în urma unui avertisment separat lansat de Moscova cu o zi înainte, potrivit căruia sprijinul european acordat capacităților Ucrainei în domeniul dronelor ar putea avea „consecințe imprevizibile”, acuzând mai multe țări că au devenit parte a „flancului strategic” al Kievului.

Statele baltice resping acuzațiile Moscovei

Statele baltice au respins acuzații similare venite dinspre Moscova, calificând afirmațiile drept false și negând că Ucraina ar fi folosit spațiul lor aerian pentru atacuri.

De la începutul războiului la scară largă, Rusia a lansat în repetate rânduri amenințări la adresa țărilor europene.