Péter Magyar, vizite oficiale la Berlin și Paris, pentru o nouă abordare a relațiilor cu UE

Premierul Ungariei, Péter Magyar, va face, în această săptămână, vizite oficiale în Germania și Franța, cu scopul de a readuce Budapesta pe făgașul european.  Vizita vine în urma unui acord cu Bruxelles privind deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile UE înghețate.
Daiana Rob
01 iun. 2026, 20:30, Știri externe
Marți, Magyar va avea o întâlnire alături de cancelarul german Friedrich Merz. Miercuri, premierul Ungariei îl va vizita pe președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul celui de-al doilea turneu diplomatic european important de la preluarea mandatului, potrivit Euronews. 

Magyar, care a vizitat Varșovia și Viena în urmă cu două săptămâni, va fi primit de Merz la ora amiezii, iar o conferință de presă comună este programată pentru ora 13:00, se arată într-un comunicat al Biroului Cancelarului German.

„În cadrul discuțiilor ulterioare, vor fi abordate chestiuni bilaterale și europene, sprijinul continuu acordat Ucrainei și securitatea euro-atlantică ocupând, de asemenea, un loc central”, se arată potrivit unui comunicat publicat Biroul cancelarului german. Detaliile privind întâlnirea de la Paris nu au fost încă făcute publice.

Vizitele au loc la câteva zile după ce Magyar a obținut un acord politic cu Comisia Europeană pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile UE care au fost blocate din cauza preocupărilor legate de corupție și de erodarea statului de drept.

Din această sumă totală, 10 miliarde de euro reprezintă bani proveniți din mecanismul de redresare post-Covid al UE vor fi pierduți dacă Ungaria nu îndeplinește toate condițiile restante până la sfârșitul lunii august.

Plata necesită, de asemenea, aprobarea tuturor statelor membre ale UE. Vorbind la Bruxelles săptămâna trecută, Magyar a precizat că se află în discuții cu mai mulți lideri naționali pentru a-și asigura sprijinul.

UE se așteaptă, de asemenea, ca Ungaria să-și ridice veto-ul asupra aderării Ucrainei la UE. Magyar a promis că va da undă verde procesului odată ce Ucraina va garanta drepturile educaționale și lingvistice ale minorității maghiare din Ucraina.

Reamintim că partidul Tisza condus de Péter Magyar, a deturnat Guvernul Orbán la alegerile din 12 aprilie, după 14 ani de când s-a aflat la putere, victoria lui Magyar reprezentând o restabilire a cursul european al Ungariei.

