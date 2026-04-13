Vance, Putin … Zelenski: Câștigătorii și învinșii alegerilor cutremurătoare din Ungaria

După numărarea aproape completă a voturilor, Magyar a obținut 138 de locuri în parlamentul de 199 de mandate. Este o majoritate calificată, care îi oferă puteri extinse pentru a reforma statul maghiar.

Fidesz, partidul lui Orbán, a obținut doar 55 de locuri. Orbán și-a recunoscut înfrângerea și a anunțat că va activa din opoziție. „Vom servi țara noastră din opoziție”, a declarat fostul premier.

Câștigătorii: UE, tinerii maghiari, jurnaliștii

Liderii europeni Ursula von der Leyen și António Costa scapă de unul dintre cei mai dificili parteneri din istoria recentă a UE. Orbán a blocat în repetate rânduri decizii critice ale Bruxelles-ului. A alimentat euroscepticismul și a subminat statul de drept în Ungaria, scrie Politico.

„Ungaria a ales Europa. Uniunea devine mai puternică”, a reacționat von der Leyen.

Tinerii maghiari sunt un alt mare câștigător al acestor alegeri. Sondajele arătau că două treimi dintre maghiarii sub 30 de ani voiau plecarea lui Orbán. Concertele-protest din Budapesta au mobilizat sute de mii de tineri înaintea votului.

Jurnaliștii independenți au jucat un rol decisiv. Aceștia au dezvăluit legăturile dintre Budapesta și Kremlin. Au documentat modul în care serviciile secrete au acționat împotriva opoziției. Orbán controlase până acum 80% din mass-media maghiară.

Medicii câștigă și ei. Magyar a promis investiții publice suplimentare de 1 miliard de euro pe an în sănătate.

Ucraina: victorie cu gust amar

Zelenski l-a felicitat pe Magyar și s-a declarat gata de cooperare. Ungaria deblocează probabil împrumutul de 90 de miliarde de euro vetat de Orbán pentru Ucraina.

Dar Magyar se opune trimiterii de arme sau bani la Kiev. Se opune și accelerării aderării Ucrainei la UE. A promis un referendum pe această temă – o mișcare care, în contextul sentimentului anti-ucrainean din Ungaria, ar bloca practic procesul.

Învinșii: Trump, Vance și Putin

Vicepreședintele american JD Vance l-a vizitat pe Orbán la Budapesta pe 7 aprilie. L-a lăudat și a acuzat UE de amestec în alegeri. Trump i-a acordat lui Orbán cinci susțineri publice în ultimele șase luni. Toate au fost în zadar.

Putin pierde un aliat valoros în inima UE. Mass-media maghiară a dezvăluit convorbiri între ministrul de externe Szijjártó și Lavrov. Aceștia ar fi discutat despre deliberările interne ale UE privind sancțiunile contra Rusiei.

Rețelele de afaceri și think tank-urile finanțate de Fidesz riscă să-și piardă finanțarea. Magyar a anunțat înființarea unui birou care va investiga corupția și va recupera bunurile statului.

Extrema dreaptă europeană – inclusiv Le Pen și Meloni – pierde un aliat-cheie la masa negocierilor de la Bruxelles.