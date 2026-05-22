Ancheta care-l desființează pe Putin / Una dintre cele mai importante recrutoare ale lui Epstein, conexiuni cu intimi ai lui Putin și Trump / „Vă mai aduc 30 de fete”

O investigație absolut explozivă a publicației thenewsground.com relevă cum, Kira Dikhtyar, una dintre cele mai prolifice proxenete a lui Epstein, a avut o relație cu un important oligarh rus și era prietenă la cataramă cu iubita de lungă durată a lui Putin, Alina Kabaeva, fosta gimnastă pe care președintele rus a pus-o în fruntea celui mai puternic imperiu media privat din Rusia.

Înainte de arestarea lui Jeffrey Epstein în iulie 2019, Kira Dikhtyar era una dintre cele mai active recrutoare ale sale.

E-mailuri obținute de la Departamentul de Justiție al SUA arată cum modelul rus a organizat trimiterea a cel puțin 40 de „fete” către infractorul sexual condamnat, iar asta a durat aproximativ un deceniu.

Oligarhul și „30 de fete”

Legătura dintre Dikhtyar și lumea oligarhilor ruși este documentată în corespondența cu Epstein.

În mai 2015, ea i-a scris acestuia semnând „Kira Prokhorova” – forma feminină a numelui oligarhului Mihail Prokhorov, fostul proprietar al echipei de baschet Brooklyn Nets, ceea ce sugerează o relație intimă cu acesta.

Câteva luni mai târziu, ea i-a cerut lui Epstein o favoare: să aranjeze o întâlnire între Prokhorov și miliardarul Warren Buffett și să-i obțină un autograf.

Dar negocierile păreau să stagneze, ceea ce a determinat-o pe Dikhtyar să ridice miza.

„Nu glumesc, putem, vă rog, să vorbim cu Warren Buffett? Vă voi aduce încă 30 de fete”, a scris Kira Dikhtyar, în e-mailul următor către Jeffrey Epstein, 2 martie 2016.

Oligarhul rus Prokhorov avea legături cu o rețea de prostituție

Prokhorov are propriul său dosar judiciar sensibil: în 2007, autoritățile franceze l-au arestat în stațiunea de schi Courchevel în legătură cu o presupusă rețea de prostituție.

Cazul a fost închis în 2009 din lipsă de probe.

Asociatul său de lungă durată, Oleg Baibakov, apare și el în dosarele lui Epstein – acesta din urmă urma să se întâlnească cu Baibakov în mai 2014, conform corespondenței interne.

Prokhorov a fugit în Israel după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Rebranding de urgență: de la proxenetă la activistă pentru drepturile femeilor și copiilor

După moartea lui Epstein în detenție, în august 2019, Dikhtyar și-a schimbat radical imaginea publică.

A început să se prezinte ca activistă pentru drepturile femeilor și copiilor, ba chiar a inițiat și a promovat o campanie globală de creștere a vârstei legale a consimțământului sexual.

O dezvăluire cu totul uluitoare a făcut-o Dikhtyar într-un podcast din august 2021, când a spus că primea sprijin din două direcții la care nimeni nu s-ar fi gândit:

Prima: Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică considerată partenera de lungă durată a lui Vladimir Putin și conducătoarea celui mai mare grup media privat din Rusia.

Dikhtyar a descris relația cu Kabaeva astfel: „Ea controlează guvernul. Ea controlează presa. Dacă am sprijinul Alinei Kabaeva, am sprijinul lui Putin.”

A doua conexiune vine dinspre cercul lui Donald Trump.

Paolo Zampolli – omul care i-a prezentat-o pe Melania lui Trump în 1998, fost ambasador la ONU pentru Republica Dominicană și actualmente reprezentant special al lui Trump la Departamentul de Stat – ar fi descris campania lui Dikhtyar drept „o idee genială” și ar fi ajutat-o să gândească o strategie de lansare internațională.

Tactici de presiune și întrebări fără răspuns

Articolul The Newsground descrie și o tactică vecină cu șantajul, folosită de Dikhtyar pentru a strânge bani: abordarea unor bărbați puternici pe care îi acuza de comportamente similare cu cele ale lui Epstein, cerându-le bani pentru fundația sa în schimbul discreției.

Potrivit publicației citate, Dikhtyar le-ar fi spus unora: „Chiar vrei să ies public? Soția ta va divorța imediat și-ți va lua miliardele. Ar fi mai sănătos să-mi dai câteva milioane pentru fundație.”

Numele lui Dikhtyar a ajuns pe o listă de persoane asociate cu Epstein transmisă Departamentului de Justiție, dar nu figura pe lista separată a victimelor identificate.

Toate conturile de e-mail cunoscute ale sale par să fi fost șterse, iar mesajele trimise de thenewsground la un număr rus asociat cu ea au rămas fără răspuns.

Reprezentantul lui Prokhorov, de asemenea, nu a comentat.