Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, investigat pentru presupuse infracțiuni sexuale la reședința regală

Poliția britanică desfășoară o amplă anchetă împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew fiind investigat pentru posibile infracțiuni sexuale și alte fapte conexe, în urma informațiilor apărute în dosarele Epstein publicate în Statele Unite.
Sursa: Hepta
Andrei Rachieru
22 mai 2026, 08:46, Știri externe
Potrivit unor surse apropiate investigației, detectivii din cadrul Thames Valley Police încearcă să identifice și să discute cu o femeie care susține că ar fi fost dusă în 2010 la reședința din Windsor a lui Andrew Mountbatten-Windsor „în scopuri sexuale”.

Totodată, anchetatorii fac apel către alte posibile victime sau martori să ofere informații relevante într-o investigație considerată complexă și de lungă durată.

Andrew Mountbatten-Windsor neagă ferm toate acuzațiile și susține că nu a comis nicio faptă ilegală.

Anchetă după publicarea dosarelor Epstein

Investigația a fost deschisă după publicarea documentelor FBI legate de Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru exploatarea sexuală a minorilor. Conform informațiilor apărute în presă, documentele ar sugera că fratele regelui Charles ar fi transmis informații guvernamentale și comerciale sensibile către Epstein în perioada în care activa ca trimis comercial al guvernului britanic.

În urmă cu trei luni, polițiștii au efectuat o descindere la noua locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor din Norfolk, chiar în ziua în care acesta împlinea 66 de ani. Ulterior, el a fost audiat sub suspiciunea de „misconduct in public office”, o infracțiune britanică ce vizează abuzul de funcție publică.

Surse apropiate anchetei susțin că publicul înțelege greșit amploarea investigației.

„Oamenii cred că analizăm doar infracțiuni financiare, însă ancheta este mult mai amplă. Infracțiunea de misconduct in public office poate include fapte sexuale, fraudă, corupție sau obstrucționarea justiției”, a declarat o sursă citată de presa britanică.

Ancheta ar putea dura mai multe luni

Autoritățile britanice au confirmat că ancheta este în desfășurare și că echipe specializate analizează un volum mare de informații primite atât de la public, cât și din alte surse oficiale.

Asistentul șef al poliției Thames Valley, Oliver Wright, a declarat că investigația este una extrem de complexă și că toate pistele credibile vor fi analizate.

„Echipa noastră de detectivi experimentați lucrează meticulos printr-o cantitate semnificativă de informații. Suntem dedicați unei anchete complete și vom urma toate direcțiile rezonabile”, a precizat oficialul.

În paralel, anchetatorii încearcă să obțină copii complete și necenzurate ale dosarelor Epstein, considerate esențiale pentru evoluția cazului.

