SUA aproba o posibilă vânzare de echipamente pentru sistemele HAWK către Ucraina, în valoare de 108 milioane de dolari

Departamentul de stat al SUA a aprobat, joi, o posibilă vânzare de echipamente pentru sistemul de rachete antiaeriene HAWK către Ucraina, în valoare de 108,1 milioane de dolari.
Departamentul de stat al SUA. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
22 mai 2026, 08:26, Economic
Departamentul de stat al SUA a decis, joi, aprobarea unei posibile vânzări de echipamente pentru întreținerea sistemului de rachete antiaeriene HAWK către Ucraina. Costul total estimat se ridică la 108,1 milioane de dolari.

Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, Kievul vrea să cumpere remorci cu catarg montabil, anumite piese de schimb, consumabile, dar și accesorii, și a solicitat și asistență pentru întreținere.

„Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere care reprezintă o forță de stabilitate politică și economică în Europa”, se arată în comunicatul emis de Departamentul de stat al SUA.

Instituția mai arată că „vânzarea propusă a acestui echipament și a sprijinului nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune”.

Principalul contractant pentru acest proiect este Sierra Nevada Corporation, cu sediul în Colorado.

Totodată, Departamentul mai menționează că aprobarea acestei posibile vânzări nu va avea vreun impact negativ asupra capacității de apărare a SUA.

Odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, ajutorul militar pentru Kievul este semnificativ mai mic decât cel acordat în timpul administrației predecesorului său, Joe Biden.

