Franța extinde programul de mese universitare la 1 euro pentru toți studenții

Programul de mese subvenționate, care include un aperitiv, un fel principal și un desert, fusese anterior limitat la studenții cu venituri mici sau la cei care primeau ajutor financiar. Mesele standard costă în mod normal 3,30 euro.

Organizațiile studențești au solicitat de mult timp un acces mai larg la mese la preț redus, pe fondul creșterii costurilor vieții și al rapoartelor tot mai numeroase privind insecuritatea alimentară în rândul studenților universitari, potrivit Anadolu.

Studenții sar peste o masă din cauza dificultăților financiare

Un sondaj recent realizat de o uniune studențească a scos la iveală că aproape jumătate dintre studenții din Franța au sărit peste mese din cauza dificultăților financiare, în timp ce aproape un sfert au declarat că acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori pe lună.

Noua măsură este de așteptat să reducă semnificativ cheltuielile cu alimentele pentru studenții care se bazează în mod regulat pe cantinele universitare.

Potrivit Crous, organismul public care gestionează serviciile de asistență socială pentru studenți, inclusiv cazare, masă și burse, aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de programul de mese cu preț redus în 2024, cu zeci de milioane de mese servite pe tot parcursul anului.

Schema de finanțare pentru masa studenților, sprijinită și în 2027

Philippe Baptiste, ministrul francez al învățământului superior, a declarat că autoritățile se pregătesc pentru o cerere crescută și a promis finanțare suplimentară pentru a sprijini extinderea schemei în 2027.

El a descris politica ca fiind o schimbare majoră pentru sistemul universitar și a spus că guvernul va monitoriza implementarea pentru a menține calitatea serviciilor și a evita plasarea unei presiuni excesive asupra personalului din cantină.