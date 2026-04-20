Cum ajută China Iranul din umbră, fără să intre în conflict

Investigații recente din presa internațională indică faptul că Beijingul ar fi furnizat Iranului componente utilizate pentru rachete și drone, precum și informații de intelligence. Surse citate de presa americană susțin că autoritățile chineze ar fi aprobat inclusiv livrarea unor sisteme portabile de rachete, capabile să doboare aeronave. Alte informații arată că Iranul ar fi folosit tehnologie și date provenite de la companii chineze pentru a-și coordona atacurile asupra unor baze americane din regiunea Golfului, mai arată Il Post.

Rol diplomatic, dar fără expunere publică

Pe lângă sprijinul indirect, China ar fi avut și un rol diplomatic în conflict. Potrivit unor surse, Beijingul ar fi contribuit la convingerea Iranului să accepte încetarea focului cu Statele Unite, intrată în vigoare la începutul lunii aprilie. Oficial însă, poziția Chinei a rămas una rezervată. Autoritățile au cerut constant încetarea ostilităților și respectarea dreptului internațional, fără a se alinia explicit niciunei tabere. China este principalul partener economic al Iranului și cumpără aproximativ 80% din petrolul exportat de această țară. Această relație este esențială pentru ambele părți, în special în contextul sancțiunilor internaționale care limitează opțiunile Teheranului. În același timp, Beijingul depinde de stabilitatea rutelor energetice din regiune, inclusiv de Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează o parte semnificativă din importurile sale de petrol.

Echilibru delicat în regiune și miza relației cu Washingtonul

China încearcă să mențină un echilibru între relația cu Iranul și legăturile tot mai importante cu statele din Golf. În ultimii ani, parteneriatele economice și tehnologice cu aceste țări au devenit strategice, iar o poziționare clară în conflict ar putea afecta aceste relații. În același timp, Beijingul încearcă să se prezinte ca un actor global stabil și predictibil, profitând de tensiunile dintre Statele Unite și aliații lor tradiționali. Prudența Chinei este influențată și de relația cu Statele Unite. O vizită importantă a fost deja planificată între liderii celor două țări, în cadrul căreia vor fi discutate teme sensibile precum comerțul, tehnologia și securitatea. În acest cadru, o implicare directă în conflict ar putea complica negocierile și ar accentua tensiunile deja existente.

O strategie de influență fără risc direct

Strategia Chinei pare să combine sprijinul indirect pentru Iran cu o poziție oficială neutră. Abordarea îi permite să își protejeze interesele economice și geopolitice, evitând în același timp costurile și riscurile unei implicări militare directe. Pentru Beijing, stabilitatea rămâne prioritară, iar conflictul din Orientul Mijlociu este tratat mai degrabă ca o oportunitate de influență decât ca un front în care să se implice deschis.