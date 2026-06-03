Camera de Comerț și Industrie a României deschide primul birou de reprezentare externă, în China, la Guangzhou

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu o delegație din provincia chineză Guangdong, condusă de viceguvernatorul Zhang Guozhi, în cadrul misiunii economice organizate de instituție în China.

Primul birou de reprezentare externă al CCIR

„Am decis să deschidem la Guangzhou primul birou de reprezentare externă din istoria instituției noastre, un semnal clar al importanței pe care o acordăm acestui parteneriat”, a declarat Mihai Daraban.

El a spus că biroul va funcționa ca un punct de contact permanent și va facilita schimburile dintre companiile românești și chineze, inclusiv în domeniul educațional.

Daraban a mai afirmat că prezența instituțională la Guangzhou va contribui la aprofundarea cooperării bilaterale și va deschide noi oportunități pentru antreprenorii din ambele țări.

„România şi China construiesc împreună o relație economică solidă, iar CCIR îşi asumă un rol activ în această direcție. Suntem convinşi că apropierea dintre mediile de afaceri ale celor două țări reprezintă fundația pe care se pot construi parteneriate durabile şi reciproc avantajoase”, a precizat preşedintele CCIR.

Investiții reciproce și schimburi comerciale

Viceguvernatorul provinciei Guangdong, Zhang Guozhi, a spus că CCIR are „un rol foarte important” în cooperarea dintre România și China și că provincia Guangdong acordă „o importanță deosebită României”.

„Volumele în creștere ale schimburilor noastre comerciale confirmă că există un moment favorabil pe care trebuie să îl valorificăm”, a declarat Zhang Guozhi.

Ea a afirmat că autoritățile din Guangdong vor să încurajeze companiile românești să investească în provincie, iar companiile chinezești să investească în România. De asemenea, Zhang Guozhi a vorbit despre dezvoltarea schimburilor în domeniul turismului, educației, culturii și sănătății.