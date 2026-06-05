Descoperire: dinozaurul cu patru aripi care rescrie istoria zborului: fosila veche de 120 de milioane de ani i-a uimit pe cercetători

Noua specie a primit numele Jian changmaensis, potrivit unui studiu publicat joi în revista Annals of Carnegie Museum. Fosila a fost găsită în Bazinul Changma, din provincia Gansu, o regiune cunoscută mai ales pentru abundența fosilelor de păsări preistorice. Descoperirea este importantă deoarece reprezintă primul specimen sigur de microraptor identificat în afara nord-estului Chinei și, totodată, cel mai recent exemplar confirmat al acestui grup în registrul fosil.

Cum și-au dat seama cercetătorii că nu era o pasăre

Deși fosila păstrează doar câteva oase, acestea sunt conservate tridimensional, un detaliu rar și valoros pentru cercetători. Analiza umărului și a membrului anterior a arătat că animalul nu era o pasăre timpurie, ci un dinozaur apropiat de rudele păsărilor moderne. Elementul decisiv a fost o structură specifică din osul coracoid, o componentă a umărului, care apare la microraptori, dar aproape deloc la alte animale.

Prădătorul care arăta ca o pasăre cu patru aripi

Microraptorii erau rude mai mici ale velociraptorilor, însă aspectul lor era mult mai apropiat de cel al păsărilor. Aveau corpul acoperit cu pene, iar pene lungi se aflau nu doar pe membrele anterioare, ci și pe cele posterioare, ceea ce le dădea imaginea unor creaturi cu „patru aripi”. Cercetătorii cred că acești dinozauri puteau trăi parțial la sol, dar erau capabili să se cațere în copaci și să planeze, asemănător veverițelor zburătoare de astăzi.

Paleontologii spun că forma și lungimea oaselor indică faptul că animalul era adaptat pentru deplasarea aeriană, chiar dacă nu zbura precum păsările moderne.

Descoperirea oferă și indicii despre ecosistemul din Bazinul Changma, care în urmă cu 120 de milioane de ani era o zonă dominată de un lac întins, înconjurat de vegetație. De-a lungul anilor, cercetătorii au recuperat de acolo peste o sută de fosile de păsări, dar numai acest exemplar clar de dinozaur non-avian. Tocmai această raritate îl face important: el arată că în zonă existau și prădători care ar fi putut vâna păsările timpurii ce trăiau lângă lac.

Ce mânca dinozaurul cu patru aripi

Una dintre posibilele prăzi ale lui Jian changmaensis ar fi fost Gansus yumenensis, una dintre primele păsări din epoca dinozaurilor descoperite în China. Fosilele acestei păsări, găsite tot în Bazinul Changma, sugerează că avea picioare palmate și petrecea cel puțin o parte din timp în apă.

Descoperirea adaugă o nouă piesă la un puzzle evolutiv tot mai complex: granița dintre dinozaurii asemănători păsărilor și păsările timpurii devine tot mai greu de trasat pe măsură ce apar fosile noi. În sens evolutiv, păsările moderne sunt urmașele dinozaurilor, iar fosile precum Jian changmaensis arată cât de treptată a fost această transformare.