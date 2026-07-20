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Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux

De la Sierra de Gredos până la Golful Cádiz, Spania a construit, de-a lungul a aproape un secol, o rețea hotelieră unică în lume: Paradores.
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Foto: Creative Commons
Mădălina Dinu
20 iul. 2026, 10:04, Life-Inedit
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Aceste unități de cazare numite Paradores oferă turiștilor ocazia rară de a înnopta în clădiri istorice remarcabile – castele, palate, foste mănăstiri sau spitale – salvate de la degradare și transformate în hoteluri administrate de stat, potrivit El Pais.

Proiectul a apărut într-o perioadă în care țara ducea lipsă de o infrastructură turistică solidă și a avut, încă de la început, un dublu obiectiv: atragerea vizitatorilor străini și protejarea patrimoniului cultural.

Inițial, aceste hoteluri au fost gândite pentru a stimula turismul într-o Spanie care oferea puține servicii moderne. În timp, modelul s-a consolidat în jurul a două direcții principale: restaurarea patrimoniului istoric și valorificarea rezervațiilor naturale și a zonelor protejate.

Astăzi, chiar dacă Spania a devenit una dintre cele mai vizitate destinații turistice din lume, aceste principii rămân fundamentale pentru identitatea rețelei.

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