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Președintele Trump grațiază un congresman condamnat pentru fraudă de sute de mii de dolari

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, l-a grațiat pe congresmanul republican Stephen Buyer, condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare în urma unor tranzacții bazate pe informații confidențiale.
Președintele Trump grațiază un congresman condamnat pentru fraudă de sute de mii de dolari
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 08:14, Știri externe
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Casa Albă nu a oferit o justificare pentru acest demers, evidențiind activitatea lui Buyer ca membru al Congresului și judecător militar și punctând că această acțiune a fost făcută pe baza „sfaturilor și recomandărilor” a 52 de actuali și foști membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților, relatează Reuters

Stephen Buyer a reprezentat statul Indiana ca republican în Camera Reprezentanților între anii 1993 și 2011, ulterior activând ca consultant corporativ.  În cele din urmă, Buyer a fost condamnat în anul 2023 la 22 de luni de închisoare pentru fraudă. 

În luna mai a acestui an, Curtea Supremă a SUA refuzase să îi analizeze apelul împotriva condamnării. 

Potrivit procurorilor, Buyer a aflat de la un director al companiei despre negocierile secrete privind fuziunea de 23 de miliarde de dolari dintre companiile de telecomunicații T-Mobile și Sprint. 

El a folosit această informație pentru a cumpăra acțiuni Sprint în 2018 și a repetat schema un an mai târziu în cazul altor companii.

Procurorii au demonstrat că acesta a obținut peste 100.000 de dolari din tranzacțiile cu Sprint și peste 200.000 de dolari din achiziția de acțiuni la Navigant Consulting Inc, înainte ca aceasta să fie cumpărată de Guidehouse în 2019. 

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