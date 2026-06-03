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Putin decide să cumpere cota Franței în proiectul de anvergură Arctic LNG 2 din Peninsula Gîdan. Cine a mai rămas în afacerea mondială cu GNL

Vladimir Putin a autorizat achiziționarea a 10% din Arctic LNG 2 de la compania franceză TotalEnergies.
Putin decide să cumpere cota Franței în proiectul de anvergură Arctic LNG 2 din Peninsula Gîdan. Cine a mai rămas în afacerea mondială cu GNL
Sorina Matei
03 iun. 2026, 15:02, Știri externe
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Președintele rus Vladimir Putin a autorizat NordLine LLC să achiziționeze o participație de 10% în proiectul Arctic LNG 2 de la compania franceză TotalEnergies. Ordinul a fost publicat astăzi, pe 3 iunie, anunță Bloomberg.

Compania NordLine, fondată pe 22 mai de NOVATEK, deține 60% din proiect.

Ce probleme are proiectul mamut

Arctic LNG 2 este unul dintre proiectele de anvergură ale Rusiei pentru producția de gaz natural lichefiat (GNL), este situat în Peninsula Gîdan, regiunea arctică și este operat de compania Novatek.
Conceput ca o inițiativă strategică majoră pentru extinderea cotei Rusiei pe piața mondială de GNL, proiectul este în prezent ținta principală a sancțiunilor internaționale severe impuse de SUA și aliații săi în contextul războiului din Ucraina.
Capacitate totală planificată a proiectului este de 19,8 milioane de tone pe an (mtpa). Trenuri de producție urmau să fie constituite din trei linii tehnologice (trenuri) independente, fiecare având o capacitate de 6,6 mtpa, construite pe structuri gravitaționale din beton (GBS).
 Prima linie a fost lansată experimental în decembrie 2023. Lucrările la următoarele linii au fost blocate sau întârziate masiv de retragerea companiilor occidentale de inginerie.

Schimbări recente în acționariat

Structura inițială includea operatorul majoritar Novatek (60%), alături de consorțiul japonez Japan Arctic LNG (10%) și companiile chineze CNOOC (10%) și CNPC (10%). Gigantul francez TotalEnergies deținea de asemenea o cotă de 10%. După cumpărarea de către Rusia a acțiunilor Franței, Novatek va deține 70%.
Deși proiectul a reușit să extragă și să lichefieze volume record de gaze în anumite perioade (ajungând la livrări cumulate de 1,4 milioane de tone în primele cinci luni ale acestui an), operarea sa rămâne extrem de complicată:
  •  Din cauza interdicțiilor maritime, Rusia folosește o „flotă fantomă” de tancuri petroliere și cargouri GNL pentru a transporta marfa ocolind monitorizarea occidentală.
  •  Singurul client major rămas pentru încărcăturile Arctic LNG 2 este China, livrările fiind descărcate aproape exclusiv în terminale chineze precum Beihai.
  • Din cauza lipsei cronice de spărgătoare de gheață moderne din clasa Arc7 (blocate de sancțiuni), exporturile directe din Arctica sunt dictate de sezon și se pot desfășura în siguranță doar în perioada caldă (iunie-decembrie). În restul anului, navele sunt forțate să facă rute extrem de lungi în jurul Africii.

În iunie 2026, companiile chineze CNPC și CNOOC dețineau fiecare câte 10% din Arctic LNG 2, în timp ce consorțiul japonez format din Mitsui și Jogmec deține 10%.

Uzina Arctic LNG 2 funcționează pe zăcământul Utrenneye din Peninsula Gydan, în districtul autonom Yamalo-Nenets (YaNAO).

Primul tren Arctic LNG 2, cu o capacitate anuală de 6,6 milioane de tone, a fost lansat în decembrie 2023. Al doilea tren, cu o capacitate similară, urma să fie lansat în mai 2025, a relatat Bloomberg, citând surse, iar al treilea tren urma să fie lansat în 2026.

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