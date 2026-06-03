Arctic LNG 2 este unul dintre proiectele de anvergură ale Rusiei pentru producția de gaz natural lichefiat (GNL), este situat în Peninsula Gîdan, regiunea arctică și este operat de compania Novatek.

Conceput ca o inițiativă strategică majoră pentru extinderea cotei Rusiei pe piața mondială de GNL, proiectul este în prezent ținta principală a sancțiunilor internaționale severe impuse de SUA și aliații săi în contextul războiului din Ucraina.

Capacitate totală planificată a proiectului este de 19,8 milioane de tone pe an (mtpa). Trenuri de producție urmau să fie constituite din trei linii tehnologice (trenuri) independente, fiecare având o capacitate de 6,6 mtpa, construite pe structuri gravitaționale din beton (GBS).

Prima linie a fost lansată experimental în decembrie 2023. Lucrările la următoarele linii au fost blocate sau întârziate masiv de retragerea companiilor occidentale de inginerie.

Schimbări recente în acționariat