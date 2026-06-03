Președintele rus Vladimir Putin a autorizat NordLine LLC să achiziționeze o participație de 10% în proiectul Arctic LNG 2 de la compania franceză TotalEnergies. Ordinul a fost publicat astăzi, pe 3 iunie, anunță Bloomberg.
Compania NordLine, fondată pe 22 mai de NOVATEK, deține 60% din proiect.
În iunie 2026, companiile chineze CNPC și CNOOC dețineau fiecare câte 10% din Arctic LNG 2, în timp ce consorțiul japonez format din Mitsui și Jogmec deține 10%.
Uzina Arctic LNG 2 funcționează pe zăcământul Utrenneye din Peninsula Gydan, în districtul autonom Yamalo-Nenets (YaNAO).
Primul tren Arctic LNG 2, cu o capacitate anuală de 6,6 milioane de tone, a fost lansat în decembrie 2023. Al doilea tren, cu o capacitate similară, urma să fie lansat în mai 2025, a relatat Bloomberg, citând surse, iar al treilea tren urma să fie lansat în 2026.