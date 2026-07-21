1,43 de mil. de militari ruși au murit de la începutul invaziei rusești în Ucraina / Bilanțul Statului Major ucrainean

Rusia a pierdut aproximativ 1.431.900 de militari de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, lansată la 24 februarie 2022, potrivit celui mai recent bilanț publicat luni de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei și preluat de Kyiv Independent.

Conform sursei citate, 1.370 de militari ruși au fost scoși din luptă în ultimele 24 de ore.

Statul Major ucrainean susține că, de la începutul războiului, armata rusă a mai pierdut 12.161 de tancuri, 24.978 de vehicule blindate de luptă, 46.435 de sisteme de artilerie, 1.955 de lansatoare multiple de rachete, 1.513 sisteme de apărare antiaeriană, 438 de avioane, 354 de elicoptere, 4.933 de rachete de croazieră, 34 de nave și ambarcațiuni, două submarine, precum și 420.290 de drone operative și tactice.

Centrele de analiză estimează că pierderile Rusiei sunt mai mari decât cele ale Ucrainei

Totodată, raportul indică pierderea a 123.347 de vehicule și cisterne pentru combustibil, 1.970 de sisteme robotizate terestre și 4.441 de unități de echipamente speciale.

Autoritățile de la Kiev nu au făcut publice pierderile proprii înregistrate de la începutul invaziei, invocând motive de securitate operațională.

Estimările privind pierderile de pe front nu pot fi verificate în mod independent în timp real.

Cu toate acestea, mai multe centre occidentale de analiză apreciază că pierderile Rusiei sunt semnificativ mai mari decât cele ale Ucrainei.

Ucraina a înregistrat între 500.000 și 600.000 de victime

Potrivit unui raport publicat în ianuarie 2026 de Center for Strategic and International Studies (CSIS), raportul pierderilor ar fi de aproximativ 2,5 la 1 sau 2 la 1 în defavoarea Rusiei.

Același raport estimează că Ucraina a înregistrat între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care între 100.000 și 140.000 ar fi militari uciși în luptă.