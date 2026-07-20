Volodimir Zelenski pregătește discuții decisive privind strategia de încheiere a războiului din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că luni va avea o serie de discuții importante pentru stabilirea strategiei prin care Ucraina urmărește să pună capăt războiului, potrivit Kyiv Post.

În weekendul care a trecut, acesta s-a consultat cu mai mulți comandanți militari.

În mesajul său video transmis duminică, liderul de la Kiev a spus că prioritatea este analiza situației de pe front și conturarea următorilor pași pentru a încheia conflictului în condiții favorabile Ucrainei.

„Acest lucru are mai multe componente și vreau să aflu cum văd comandanții din Forțele noastre de Apărare și Securitate această strategie. Mâine voi avea discuții cheie. Ucraina trebuie să își atingă obiectivele și o va face”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a precizat că în ultimele zile a discutat cu mai mulți militari cu experiență despre evoluția luptelor și direcțiile de acțiune ale armatei ucrainene.

„Astăzi am continuat să vorbesc cu militari ucraineni experimentați. Mykhailo Drapatyi, Volodimir Horbatiuk și Oleh Apostol sunt bine cunoscuți în armată”, a spus Zelenski, adăugând că aceștia i-au prezentat rapoarte privind situația din diferite sectoare ale frontului.

Consultările au loc în contextul informațiilor publicate de Financial Times, potrivit cărora Zelenski ar planifica o înlocuire a comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrsky.

Publicația, care citează surse apropiate administrației prezidențiale, susține că liderul ucrainean ar lua această decizie doar dacă va găsi un înlocuitor capabil să asigure continuitatea conducerii militare și menținerea apărării pe linia frontului de aproximativ 1.200 de kilometri.

Posibila schimbare pe care Zelenski vrea să o facă vine după protestele izbucnite în urma demiterii ministrului Apărării, Mykhailo Fedorov.

Pentru a analiza situația, președintele s-a întâlnit sâmbătă și cu comandanții corpurilor de armată care operează în cele mai dificile zone ale frontului, pentru a vedea care este evoluția luptelor, care sunt problemele logistice și ce planuri militare are Rusiei.

În discursul său de sâmbătă seara, Zelenski a vorbit și despre demonstrațiile de susținere a lui Fedorov care au avut loc. „Ieri și astăzi au avut loc multe consultări. Desigur, aud ce spun oamenii”, a declarat președintele.

Acesta a spus că a discutat pe larg atât cu Fedorov, cât și cu Syrsky sâmbătă, iar apoi a declarat că „deciziile privind armata vor fi elaborate”, fără a oferi alte detalii.