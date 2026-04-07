Aproape jumătate dintre români beau bere la masa de Paște. De ce o aleg românii

43% dintre români au declarat că obișnuiesc să consume bere în momentele tradiționale, inclusiv la masa de Paște. Acesta este rezultatul unui studiu online realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere, în luna noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.005 respondenți.

Studiul arată diferențe de alegere între genuri, însă reconfirmă o tendință generalizată de integrare a berii în tradițiile de sărbătoare.

În ceea ce privește bărbații, jumătate dintre ei aleg berea probabil pentru că orice bere deschisă înseamnă în același timp inițierea unei conversații, dar și pentru darul ei de a acompania ideal meniul tradițional de Paște.

Un procent semnificativ din rândul femeilor, 36%, preferă, de asemenea, berea în contexte tradiționale, apreciind probabil varietatea de gusturi și caracterul ei convivial.