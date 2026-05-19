Consumul de bere în Franța a devenit mai mare decât consumul de vin

Consumul de bere este estimat la 22,1 milioane de hectolitri în 2025, potrivit Berarii Franței, față de 22 de milioane de hectolitri pentru vin, potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului, care și-a publicat raportul anual pe 12 mai. „Industria berii are expertiza și capacitatea de inovare necesare pentru a satisface noile așteptări ale consumatorilor și pentru a continua să investească în Franța”, a declarat Magali Filhue, delegat general al Berarilor Franței, pentru Le Figaro.

Din anii 1960, consumul de vin a scăzut brusc, cu aproximativ 60% până în prezent. Între timp, în aceeași perioadă, consumul de bere a rămas stabil, potrivit Berarilor Franței. Această diferență de tendințe poate fi explicată, în special, printr-o tendință recentă în rândul populației franceze de a consuma mai puține băuturi alcoolice și prin posibilitatea ca berea să fie consumată și în alte ocazii decât masa tradițională, care este din ce în ce mai mult abandonată.

Crește consumul de bere fără alcool

În plus, piața berii este impulsionată de sectorul berii fără alcool, care are performanțe deosebit de bune. Se preconizează că va crește cu 11,6% în 2025 și reprezintă acum aproape 6% din volumul vânzărilor în supermarketuri și hipermarketuri. „Acest segment se dezvoltă din anii 1980 și 1990 și reprezintă acum o cotă semnificativă din piață, chiar dacă reprezintă doar 6%”, adaugă Magali Filhue. Conform unui studiu realizat de Brasseurs de France (Berarii Franței), este demn de remarcat și faptul că 40% dintre berari produc acum bere fără alcool, fie în mod regulat, fie ocazional, în timp ce Franța rămâne, în 2026, țara europeană cu cele mai multe fabrici de bere independente.