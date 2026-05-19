Prima pagină » Știri externe » Consumul de bere în Franța a devenit mai mare decât consumul de vin

Consumul de bere în Franța a devenit mai mare decât consumul de vin

În timp ce Franța rămâne una dintre țările europene cu cel mai mic consum de bere, francezii sunt din ce în ce mai îndrăgostiți de această băutură. Nu este un fenomen nou, dar de data aceasta, berea detronează vinul în Franța, chiar în momentul în care producătorii de vin se confruntă cu o criză gravă rezultată din scăderea accentuată a consumului, schimbările climatice și un climat economic și geopolitic nefavorabil.
Consumul de bere în Franța a devenit mai mare decât consumul de vin
Pixabay
Laurentiu Marinov
19 mai 2026, 09:07, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Consumul de bere este estimat la 22,1 milioane de hectolitri în 2025, potrivit Berarii Franței, față de 22 de milioane de hectolitri pentru vin, potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului, care și-a publicat raportul anual pe 12 mai. „Industria berii are expertiza și capacitatea de inovare necesare pentru a satisface noile așteptări ale consumatorilor și pentru a continua să investească în Franța”, a declarat Magali Filhue, delegat general al Berarilor Franței, pentru Le Figaro.

Din anii 1960, consumul de vin a scăzut brusc, cu aproximativ 60% până în prezent. Între timp, în aceeași perioadă, consumul de bere a rămas stabil, potrivit Berarilor Franței. Această diferență de tendințe poate fi explicată, în special, printr-o tendință recentă în rândul populației franceze de a consuma mai puține băuturi alcoolice și prin posibilitatea ca berea să fie consumată și în alte ocazii decât masa tradițională, care este din ce în ce mai mult abandonată.

Crește consumul de bere fără alcool

În plus, piața berii este impulsionată de  sectorul berii fără alcool, care are performanțe deosebit de bune. Se preconizează că va crește cu 11,6% în 2025 și reprezintă acum aproape 6% din volumul vânzărilor în supermarketuri și hipermarketuri. „Acest segment se dezvoltă din anii 1980 și 1990 și reprezintă acum o cotă semnificativă din piață, chiar dacă reprezintă doar 6%”, adaugă Magali Filhue. Conform unui studiu realizat de Brasseurs de France (Berarii Franței), este demn de remarcat și faptul că 40% dintre berari produc acum bere fără alcool, fie în mod regulat, fie ocazional, în timp ce Franța rămâne, în 2026, țara europeană cu cele mai multe fabrici de bere independente.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia