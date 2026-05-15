Macron spune că Franța a fost depășită în Africa de China, Turcia și SUA

Vorbind la sesiunea de închidere a forumului de afaceri „Africa Forward”, Macron a spus că Franța a fost „zdruncinată în Africa” în ultimii 25 de ani, descriind tendința ca fiind „normală” și chiar pozitivă.

El a spus că administrațiile și companiile franceze s-au bazat prea mult pe legăturile istorice cu țările africane și nu au reușit să rămână competitive.

„Ei credeau că există o sferă rezervată în care a fi francez însemna că totul era automat deschis”, a spus el.

Franța să nu ofere ajutor, ci să fie egal și partener

Macron a afirmat că țările africane fac alegeri economice raționale orientându-se către parteneri mai competitivi, subliniind rolul crescând al Beijingului și al Ankarei pe continent.

Macron a spus că Africa nu mai acceptă un model bazat exclusiv pe ajutor sau pe puteri externe care dictează soluții pentru piețele africane, scrie Anadolu.

El a cerut o „revoluție conceptuală”, îndemnând Franța să renunțe la o „logică verticală” de a oferi pur și simplu ajutor și să adopte, în schimb, o relație bazată pe egalitate și parteneriat.

Macron a afirmat că noua abordare ar trebui să se concentreze pe „co-investiții, co-producție și co-invenții” împreună cu națiunile africane.

El a subliniat, de asemenea, puternicul potențial economic al Africii, menționând că creșterea economică a continentului a depășit-o pe cea a Asiei de Sud-Est în ultimii ani.