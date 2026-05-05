Macron cântă o melodie, în timp ce premierul armean Pașinian cântă la tobe, la cina oficială

Președintele francez Emmanuel Macron a interpretat melodia „La Bohème” de Charles Aznavour, în timpul unei cine oficiale în Armenia, acompaniat la tobe de premierul Armeniei, Nikol Pașinian, relatează Euronews.

Într-o înregistrare video, Macron este așezat lângă un pianist, cu un microfon în mână, în timp ce premierul armean Nikol Pashinyan acompaniază spectacolul la tobe.

Oaspeții prezenți la cină i-au urmărit și i-au aplaudat pe cei doi lideri în timp ce luau parte la momentul muzical, potrivit aceleiași surse.

Spectacolul a avut loc în timpul vizitei de stat a lui Macron în Armenia și a inclus o melodie strâns legată de țară, prin moștenirea armeană a lui Aznavour.