UE discută interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Macron convoacă liderii europeni

Franța continuă să promoveze o interdicție la nivel european privind rețelele sociale pentru minori, prin care solicită reguli comune în UE pentru accesul copiilor la platformele sociale.
Sursa foto: Pexels
Maria Miron
15 apr. 2026, 13:12, Știrile zilei

Mai mulți șefi de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene se vor întâlni joi într-o videoconferință privind protecția minorilor online, la inițiativa Franței, care dorește să coordoneze acțiuni europene pe acest subiect, potrivit Agence Europe.

La reuniune sunt așteptați reprezentanți din Spania, Țările de Jos și Irlanda, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Reguli comune pentru accesul minorilor la rețelele sociale

Discuțiile vor avea în vedere armonizarea unor măsuri existente în prezent în fiecare stat membru al UE, în condițiile în care țările au abordări diferite privind vârsta minimă de acces și metodele de verificare a utilizatorilor pe platformele sociale.

Propunerea Franței vine după mai multe inițiative din statele UE de a limita accesul minorilor la rețelele sociale, precum și după dezbateri privind efectele acestora asupra sănătății mintale, expunerea la conținut dăunător și hărțuirea online (cyberbullying).

Președintele francez Emmanuel Macron susține ideea unei abordări comune la nivelul Uniunii Europene, considerând că o astfel de coordonare ar putea consolida aplicarea regulilor și ar reduce fragmentarea legislativă între state.

Comisia Europeană nu a stabilit până acum o vârstă minimă unică în Uniunea Europeană, dar participă la discuțiile privind protecția minorilor pe internet, în cadrul regulilor digitale deja existente în UE.

România ia în calcul acces online de la 16 ani

Subiectul a fost discutat și în alte state membre, iar unele guverne au avansat deja propuneri de limitare a accesului sub 15 sau 16 ani. Printre statele care au analizat astfel de măsuri se numără și România, unde a fost discutat un proiect privind „maturitatea digitală”, care prevede stabilirea vârstei de 16 ani ca prag pentru accesul la platformele online.

Sub această vârstă, accesul ar fi permis doar cu acordul părinților.

Reguli unice

Dacă propunerea Franței ar fi aprobată de toate statele membre, aceasta ar putea deveni o regulă aplicată la nivelul întregii Uniuni Europene, obligând platformele de social media să introducă măsuri comune pentru limitarea accesului minorilor.

În acest scenariu, rețelele sociale ar trebui să aplice aceleași standarde în toate statele UE, inclusiv în ceea ce privește verificarea vârstei și accesul utilizatorilor sub un anumit prag stabilit la nivel european.

