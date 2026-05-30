Locatarii blocului din Galați afectat de căderea unei drone revin în apartamente. Imobilul poate fi ocupat în siguranță

Locatarii blocului de pe strada Brăilei din Galați, afectat de căderea unei drone, au început să revină în apartamente după ce specialiștii au stabilit că imobilul poate fi ocupat în condiții de siguranță.
Andrei Rachieru
30 mai 2026, 17:19
Prefectul județului Galați, George Toderașc, a revenit sâmbătă la imobil pentru a verifica stadiul măsurilor dispuse și situația locatarilor afectați de incident.

Potrivit Prefecturii Galați, echipele de specialiști au finalizat evaluările necesare și au concluzionat că blocul poate fi locuit în siguranță. În paralel, reprezentanții companiei Electrica desfășoară operațiuni de reconectare la rețeaua de energie electrică, pe măsură ce proprietarii revin la domiciliu.

Prefectul a discutat cu reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea situației și a verificat modul în care sunt aplicate măsurile stabilite pentru revenirea la normalitate.

„Până la acest moment, 27 dintre cele 40 de apartamente din imobil au fost realimentate cu energie electrică, procesul urmând să continue în funcție de revenirea locatarilor. Voi continua să monitorizez situația și voi menține legătura permanentă cu toate instituțiile implicate, pentru ca revenirea la normalitate să se desfășoare în condiții de siguranță pentru toți locatarii din blocul respectiv”, a declarat George Toderașc, prefectul județului Galați.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervențiile necesare pentru sprijinirea locatarilor afectați de incident.

