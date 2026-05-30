De ce spune Gelu Duminică despre atacul cu dronă de la Galați că schimbă totul: „Data viitoare s-ar putea să nu mai avem noroc”

În opinia lui Gelu Duminică, evenimentul demonstrează că apropierea geografică de conflict implică și riscuri directe pentru România.

„Căderea dronei la Galați este momentul în care iluzia confortului ni s-a cam fisurat”, a scris Duminică într-o postare publicată pe Facebook.

Incidentul de la Galați este considerat cel mai grav efect direct al războiului din Ucraina asupra teritoriului României de la începutul invaziei ruse.

O dronă de tip Geran-2, identificată de autorități ca fiind de proveniență rusească, a lovit un bloc de locuințe. A provocat rănirea a două persoane și evacuarea a aproximativ 70 de locatari.

De ce spune Gelu Duminică despre incidentul de la Galați că este important?

Potrivit sociologului, mulți români au considerat până acum că războiul din Ucraina este un conflict care nu afectează direct România.

„Chiar dacă știam că suntem vecini cu un război, mulți au preferat să creadă că vecinătatea nu înseamnă și responsabilitate”, afirmă acesta.

Duminică susține că atacul care a afectat un bloc de locuințe din Galați demonstrează că efectele războiului pot ajunge și în România.

Președintele Nicușor Dan a calificat incidentul drept o încălcare gravă a securității României.

NATO a reafirmat că este pregătită să apere „fiecare centimetru” al teritoriului aliat.

„Data viitoare s-ar putea să nu mai avem noroc”

În mesajul său, sociologul atrage atenția asupra faptului că incidentul s-ar fi putut solda cu victime.

„De data asta, am avut noroc și nu au murit români. Data viitoare, posibil să nu mai avem”, avertizează el.

Critici la adresa celor care minimalizau riscul

Gelu Duminică amintește că, în urmă cu un an, existau voci care susțineau că România nu are motive de îngrijorare în contextul conflictului din Ucraina.

„Mulți dintre cei care azi mor de dragul țărișoarei ne spuneau că nu avem de ce să ne facem griji, că Rusia nu a atacat vreodată pe cineva, că războiul e la ei și că noi trebuie să ne vedem de țara noastră”, a scris acesta.

Ce concluzie trage sociologul după incidentul de la Galați?

Mesajul lui Gelu Duminică se încheie cu ideea că România trebuie să privească realist situația de securitate din regiune și să recunoască responsabilitatea Rusiei pentru atac.

„Fix de țara noastră trebuie să ne vedem. Și să spunem că Rusia este agresorul. De ieri, direct și al României”, afirmă sociologul.

Postarea lui Gelu Duminică apare într-un moment în care atacul de la Galați a generat reacții nu doar în România, ci și la nivel NATO și UE. Este văzut de mai mulți lideri occidentali drept un nou semnal al riscurilor pe care războiul din Ucraina le poate produce dincolo de granițele țării vecine.