Prima pagină » Știri externe » Reacția secretarului de stat al SUA privitoare la drona care a lovit un bloc din Galați

Reacția secretarului de stat al SUA privitoare la drona care a lovit un bloc din Galați

Secretarul de stat al SUA a refuzat să răspundă la o întrebare referitoare la drona rușilor care a lovit un bloc din Galați.
Reacția secretarului de stat al SUA privitoare la drona care a lovit un bloc din Galați
Petru Mazilu
30 mai 2026, 10:32, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost întrebat de un jurnalist cum comentează incidentul de la Galați. Rubio a refuzat să răspundă.

„L-am întrebat pe Secretarul de Stat despre atacul cu drone rusești din România. Nu a răspuns”, a transmis jurnalistul Leonardo Feldman pe X.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Explozia a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj.

În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu. Victimele au fost rănite, dar au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului.

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Cod vestimentar special la Gala Nadia Comăneci, la Palatul Parlamentului. Ce invitați deosebiți au fost la eveniment
GSP.ro
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
Gandul
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Cancan
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport
Cuvântul folosit de propaganda rusă și de Putin, preluat de AUR și George Simion în comentariile despre drona rusească de la Galați
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia