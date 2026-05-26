Marco Rubio susține că încheierea unui acord cu Iranul este o chestiune „de zile”

Necesitatea diplomației

Marco Rubio a afirmat marți că există „o propunere solidă” pe masa negocierilor dintre Statele Unite și Iran, însă un acord final nu este iminent, relatează Reuters.

Rubio a precizat că administrația americană va acorda „toate șansele diplomației” înainte de a lua în calcul alte măsuri împotriva Iranului.

De asemenea, președintele american Donald Trump a declarat că negocierile „decurg bine”, avertizând însă că în lipsa unui acord ar putea urma noi atacuri.

Reluarea atacuri asupra Iranului

Declarațiile șefului diplomației de la Washington vin pe fondul unor atacuri lansate de Statele Unite asupra Iranului, în ciuda armistițiului în vigoare încă din luna aprilie. Atacurile au țintit baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene din jurul Strâmtorii Ormuz.

„Forțele americane au efectuat astăzi atacuri de autoapărare în sudul Iranului pentru a-și proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, anunța CENTCOM.

Tensiunile militare au loc în timp ce oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul de externe și negociatorul-șef al Teheranului se află la Doha pentru discuții cu premierul Qatarului.

Discuțiile de la Doha vizează deschiderea Strâmtorii Ormuz, limitarea negocierilor privind programul nuclear iranian și stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului și eliberarea unor fonduri iraniene care sunt în prezent înghețate în conturile internaționale.

Amplificarea tensiunilor regionale

În paralel, tensiunile regionale au fost amplificate de anunțul lui Benjamin Netanyahu. Premierul israelian a anunțat reluarea și intensificarea atacurilor împotriva grupării Hezbollah din Liban, iar armata israeliană a confirmat lovituri asupra unor infrastructuri ale organizației în Valea Bekaa și în alte regiuni.

Conflictul și amânarea semnării unui acord de pace au generat efecte economice severe prin blocarea Strâmtorii Ormuz. Reducerea traficului prin artera care era circulată de o cincime din traficul internațional de petrol și gaze naturale a creat o criză economică și energetică care a afectat mai multe regiuni ale lumii.