Europa se pregătește pentru veri extreme: pot pompele de căldură să înlocuiască aerul condiționat?

Experții în climă avertizează că temperaturile extreme din luna mai devin „noua normalitate”, în timp ce mai multe state europene se confruntă deja cu valori apropiate de recorduri istorice, arată Euronews.

În Spania, orașul Sevilla este așteptat să atingă 39 de grade Celsius în această săptămână, în timp ce temperaturile cresc puternic inclusiv în Germania și Regatul Unit. În paralel, un raport major al Comitetului britanic pentru Schimbări Climatice avertizează că aerul condiționat va deveni „inevitabil” în spitale, școli și centre pentru vârstnici din cauza verilor tot mai agresive. Totuși, consumul uriaș de energie al aparatelor de aer condiționat provoacă deja îngrijorări serioase.

De ce pompele de căldură încep să câștige teren

Pompele de căldură sunt asociate de obicei cu încălzirea locuințelor, însă anumite modele pot funcționa și pentru răcire, într-un mod foarte asemănător aerului condiționat. Sistemele „air-to-air” extrag căldura din interiorul casei și o transferă afară, folosind ventilatoare conectate la o unitate externă. Vânzările au crescut puternic în 2026 în mai multe state europene, inclusiv în Franța, Germania și Polonia, pe fondul exploziei prețurilor la energie și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În Marea Britanie, compania energetică Octopus Energy spune că cererea pentru pompe de căldură a crescut cu peste 50% într-o singură lună.

Sunt mai bune decât aerul condiționat?

Experții spun că avantajul principal al pompelor de căldură este eficiența energetică și impactul mai redus asupra mediului. International Energy Agency estimează că răcirea spațiilor interioare consumă deja aproximativ 7% din electricitatea mondială, iar numărul aparatelor de aer condiționat ar putea exploda de la două miliarde la peste 5,5 miliarde până în 2050. Problema este că multe aparate de aer condiționat folosesc agenți frigorifici extrem de poluanți și cresc indirect temperaturile exterioare prin evacuarea aerului cald. Pompele de căldură nu elimină complet această problemă, însă pot reduce emisiile atunci când înlocuiesc sisteme de încălzire pe gaz sau combustibili fosili.

Europa începe să construiască „refugii climatice”

Sistemele „air-to-air” sunt de obicei mai ieftine și mai compacte decât alte tipuri de pompe de căldură, ceea ce le face atractive pentru apartamente și locuințe mici. Totuși, multe modele nu încălzesc apa menajeră, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru dușuri sau apă caldă. În plus, specialiștii avertizează că cea mai eficientă metodă de răcire rămâne prevenirea încălzirii excesive a locuințelor. Mai multe orașe europene dezvoltă deja soluții pentru protejarea populației în timpul valurilor extreme de căldură. În Spania, sute de clădiri publice sunt transformate vara în „refugii climatice”, unde oamenii pot găsi aer răcoros și apă. Experții avertizează că până în 2050 peste 3,5 miliarde de oameni vor fi afectați de valuri severe de căldură, iar marile orașe vor deveni unele dintre cele mai vulnerabile zone.

