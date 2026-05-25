Prima pagină » Meteo » Cupolă de foc în Europa. Sute de recorduri de temperatură, doborâte într-o singură săptămână

Cupolă de foc în Europa. Sute de recorduri de temperatură, doborâte într-o singură săptămână

Un val de căldură fără precedent lovește Europa la sfârșitul lunii mai 2026, determinat de o „cupolă de foc" formată deasupra continentului. Temperaturile depășesc cu 12–16 grade Celsius normalul climatologic al perioadei, iar sute de stații meteorologice înregistrează recorduri absolute.
Cupolă de foc în Europa. Sute de recorduri de temperatură, doborâte într-o singură săptămână
Andreea Tobias
25 mai 2026, 11:08, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cupola de foc este cauzată de o creastă subtropicală puternică, extinsă spre nord din Africa. Aceasta acționează ca un capac atmosferic, captând masa de aer cald și intensificând căldura spre suprafață prin compresie și radiație solară intensă, notează severe-weather.eu.

Recorduri doborâte deja în weekend

În weekendul 24–25 mai, mai multe țări au înregistrat deja temperaturi istorice. Londra a atins 32,3 °C, cea mai caldă zi de mai din ultimii aproape 80 de ani.

În Germania, Franța și zona Alpilor, termometrele au urcat la 30–33 °C.

Italia a înregistrat 31–34 °C duminică.

Ce urmează în această săptămână

Situația se agravează în zilele următoare.

Spania și Portugalia pot atinge 40 °C până vineri. Franța se pregătește pentru maxime de 35–40 °C în sud-vest, cele mai ridicate fiind așteptate miercuri și joi.

În sudul Angliei, modele de înaltă rezoluție indică posibile vârfuri de 35–37 °C, cu câteva grade peste orice record anterior din luna mai.

Cine este cel mai vulnerabil

Specialiștii avertizează că expunerea prelungită la astfel de temperaturi poate fi periculoasă. Persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice sunt cel mai expuși. Muncitorii din construcții și agricultură, care lucrează în aer liber, prezintă risc crescut de epuizare termică și insolație. Umiditatea ridicată amplifică efectul temperaturii resimțite.

Mediterana și Balcanii, și ele afectate

Temperaturile din zona mediteraneană, Italia și Balcani vor rămâne peste 35 °C pe tot parcursul săptămânii. În câmpiile din nordul Italiei și în partea central-nordică a Balcanilor sunt așteptate noi recorduri la mijlocul săptămânii.

Meteorologii continuă să monitorizeze evoluția fenomenului pe măsură ce Europa intră în prima lună a verii meteorologice.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Debutul primului val de caniculă din acest an aduce temperaturi de peste 30°C. ANM anunță că miercuri va fi cea mai caldă zi din acest episod
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia