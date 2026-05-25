Cupolă de foc în Europa. Sute de recorduri de temperatură, doborâte într-o singură săptămână

Cupola de foc este cauzată de o creastă subtropicală puternică, extinsă spre nord din Africa. Aceasta acționează ca un capac atmosferic, captând masa de aer cald și intensificând căldura spre suprafață prin compresie și radiație solară intensă, notează severe-weather.eu.

Recorduri doborâte deja în weekend

În weekendul 24–25 mai, mai multe țări au înregistrat deja temperaturi istorice. Londra a atins 32,3 °C, cea mai caldă zi de mai din ultimii aproape 80 de ani.

În Germania, Franța și zona Alpilor, termometrele au urcat la 30–33 °C.

Italia a înregistrat 31–34 °C duminică.

Ce urmează în această săptămână

Situația se agravează în zilele următoare.

Spania și Portugalia pot atinge 40 °C până vineri. Franța se pregătește pentru maxime de 35–40 °C în sud-vest, cele mai ridicate fiind așteptate miercuri și joi.

În sudul Angliei, modele de înaltă rezoluție indică posibile vârfuri de 35–37 °C, cu câteva grade peste orice record anterior din luna mai.

Cine este cel mai vulnerabil

Specialiștii avertizează că expunerea prelungită la astfel de temperaturi poate fi periculoasă. Persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice sunt cel mai expuși. Muncitorii din construcții și agricultură, care lucrează în aer liber, prezintă risc crescut de epuizare termică și insolație. Umiditatea ridicată amplifică efectul temperaturii resimțite.

Mediterana și Balcanii, și ele afectate

Temperaturile din zona mediteraneană, Italia și Balcani vor rămâne peste 35 °C pe tot parcursul săptămânii. În câmpiile din nordul Italiei și în partea central-nordică a Balcanilor sunt așteptate noi recorduri la mijlocul săptămânii.

Meteorologii continuă să monitorizeze evoluția fenomenului pe măsură ce Europa intră în prima lună a verii meteorologice.