Destinația europeană cu 28 de grade în iunie care îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife

Hydra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru iunie, dar pe care puțini turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express.

Fără aeroport, fără mașini și cu temperaturi de 28°C, este descrisă de Condé Nast Traveller drept o destinație unde „nu poți da greș”. Se află la 60-90 de minute cu feribotul de Atena.

Ce face Hydra diferită de celelalte insule grecești

Hydra face parte din Insulele Saronice, în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greeka o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia. The Travel Turtle o consideră „cea mai frumoasă dintre Insulele Saronice”.

Refugiul lui Leonard Cohen, reinventat

Hydra este cunoscută ca refugiul artistului Leonard Cohen, dar a evoluat mult dincolo de această asociere. Condé Nast Traveller o descrie ca îmbinând „stilul boem cu veselia”.

Pe insulă se află o librărie literară sezonieră și baruri de cocktailuri apreciate de experți.

Plaje și priveliști

Plaja Saint Nicholas este considerată de vizitatori „spectaculoasă” și „cea mai frumoasă din Hydra”.

Muntele Eros oferă un punct de belvedere panoramic. Alte atracții includ Plaja Bisti, Plaja Mandraki și Muzeul Istoric din Hydra.

Se zboară până la Atena, de unde se ia feribotul spre Hydra. Traversarea durează între o oră și 90 de minute. Insula poate fi vizitată și într-o excursie de o zi din capitala Greciei.