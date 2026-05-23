Greșeala pe care o fac majoritatea grădinarilor când plantează roșii

Roșiile preferă un sol cu pH între 6,0 și 6,6. Solul argilos – un amestec de argilă, nisip și nămol – este considerat ideal. Solul nisipos funcționează și el, cu condiția să fie îmbogățit cu compost. Un sol bine drenat și bogat în nutrienți permite rădăcinilor să pătrundă adânc și să se hrănească eficient, conform marthastewart.com.

Roșiile în ghiveci, reguli diferite

Pentru ghivece, solul de grădină nu este recomandat. Experții sugerează amestecuri fără sol, care conțin perlit sau fibră de cocos. Acestea rețin umiditatea, dar se usucă mai repede decât solul de grădină. Fertilizarea trebuie făcută mai des, în doze mici și regulate.

Testează solul înainte de orice

Primul pas înainte de îmbunătățirea solului este testarea acestuia. Un test indică pH-ul și nivelurile de azot, fosfor și potasiu. Un sol prea sărac produce frunze îngălbenite și fructe mici. Un sol prea bogat în azot generează vegetație excesivă și puține fructe.

Compostul, cel mai bun aliat

Compostul îmbunătățește structura solului, retenția de umiditate și activitatea microbiană. Microbii din sol descompun materia organică în nutrienți direct utilizabili de plante. Experții recomandă amestecarea compostului cu solul existent înainte de plantare.

Alte amendamente utile

Excrementele de viermi adaugă oligoelemente și îmbunătățesc sănătatea plantelor. Perlitul, o sticlă vulcanică poroasă, îmbunătățește aerarea și drenajul, prevenind putrezirea rădăcinilor. Mulciul din humus de frunze sau așchii de lemn păstrează umiditatea solului și adaugă nutrienți pe măsură ce se descompune.