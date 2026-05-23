Lista neagră a plantelor inflamabile: ce nu ar trebui să ai lângă casă

Unele dintre cele mai comune plante de grădină pot deveni surse reale de incendiu. Experți în grădinărit și siguranță împotriva incendiilor au alcătuit o listă cu opt specii deosebit de periculoase.
Andreea Tobias
23 mai 2026, 15:30, Știrile zilei
Lavanda, rozmarinul, eucaliptul și ienupărul se numără printre cele mai riscante plante.

 

Nu toate plantele ard la fel. Unele conțin uleiuri esențiale volatile, rășini sau frunziș fin care se aprind rapid. Experții în siguranță recomandă distanțe minime față de clădiri și înlocuirea speciilor riscante cu alternative rezistente la foc, potrivit marthastewart.com.

Eucaliptul și bambusul, pericole mai puțin cunoscute

Eucaliptul secretă uleiuri volatile chiar și la temperaturi mai scăzute. Scoarța sa se desprinde în fâșii lungi, care acționează ca material de aprindere. Bambusul uscat prezintă și el un risc ridicat. Tulpinile sale goale se pot fisura sau chiar exploda la contact cu focul.

Pinul, cedrul și ienupărul – conifere cu risc ridicat

Toate coniferele au un conținut ridicat de rășină sau ulei vegetal.

Pinul acumulează ace uscate la sol, care formează un strat gros de combustibil. Ienupărul reține material mort în interiorul frunzișului des. Cedrul ridică aceleași probleme. Experții recomandă plantarea acestor specii la cel puțin nouă metri față de orice clădire.

Miscanthus, iarbă ornamentală cu potențial exploziv

Miscanthus este o plantă decorativă populară, dar periculoasă lângă structuri. Frunzișul său subțire pierde rapid umiditatea. Paiele uscate se aprind extrem de repede și pot propaga focul spre clădiri.

Lavanda și rozmarinul, frumoase dar inflamabile

Lavanda și rozmarinul sunt pline de uleiuri esențiale. Aceste uleiuri iau foc cu ușurință, mai ales pe vreme caldă și uscată. Experții recomandă plantarea lor la cel puțin 1,5–3 metri față de orice structură. O alternativă mai sigură: hortensiile, crinul de zi sau sedumul.

Ce poți face pentru a reduce riscul

Înlocuiește speciile inflamabile cu plante rezistente la foc lângă casă. Folosește mulci din pietriș în loc de materiale organice. Plantează ierburile ornamentale în zone deschise, înconjurate de alei de piatră sau plante de acoperire irigate.

