Știința din spatele plăpumii tale: ce nu-ți spune niciodată eticheta

Marketingul plăpumilor mizează pe materiale premium și prețuri ridicate. Realitatea știintifică este mult mai simplă.

Toate plăpumile de aceeași grosime oferă aproximativ aceeași căldură, indiferent de umplutură. Rolul lor este să rețină aerul în jurul corpului, scrie The Conversation.

O plapumă ieftină din poliester nu este automat mai rece decât una din puf de gâscă de mii de euro.

Problema practică: producătorii nu indică adesea grosimea reală. Ai nevoie de alte criterii pentru a te orienta.

Puful: ușor, respirabil, dar cu un preț etic

Puful provine din stratul moale de sub penele exterioare ale păsărilor. Creează volum enorm la greutate minimă.

Plăpumile din puf sunt foarte respirabile – umiditatea trece relativ liber, reducând riscul de supraîncălzire. Bine îngrijite, pot dura zeci de ani.

Un indicator important este „fill power”. Cu cât e mai mare, cu atât firele de puf sunt mai mari și plapuma mai groasă și mai ușoară.

Există însă un aspect etic de luat în calcul. O proporție necunoscută din puful comercializat global provine de la păsări jupuite de vii. Cumpărătorii atenți pot căuta certificarea Responsible Down Standard.

Lâna și bumbacul: alternative naturale solide

Lâna este cel mai apropiat concurent natural al pufului. Nu atinge același volum, dar compensează prin alte calități.

Absoarbe compușii organici volatili din aerul interior și gestionează umiditatea mult mai bine decât poliesterul. Îndepărtează transpirația eficient de pe corp în timpul somnului.

Bumbacul este mai puțin performant decât lâna în privința umidității, dar rămâne o alegere solidă. Este ușor de întreținut și accesibil ca preț pentru cei care preferă fibrele naturale.

De ce poliesterul te poate ține treaz la 2 noaptea

Fibrele sintetice absorb foarte puțină umiditate. Transpirația nu se mișcă eficient prin poliester.

Rezultatul: căldura confortabilă de la culcare se poate transforma în disconfort pronunțat pe parcursul nopții. Dacă te încălzești ușor în timpul somnului, poliesterul este o alegere riscantă.

Bambusul: cel mai frecvent caz de greenwashing din dormitor

Fibrele din bambus sunt aproape întotdeauna viscoză sau rayon, produse prin dizolvare chimică intensă. Afirmațiile despre proprietăți antibacteriene sau ecologice sunt, în general, nefondate.

Patul ca sistem, nu plapuma ca soluție unică

Două plăpumi mai ușoare suprapuse pot oferi aceeași căldură ca una groasă. Un strat de lână între cearșaf și plapumă sporește respirabilitatea.

Căutați plăpumi cu compartimente interne, mențin umplutura distribuită uniform chiar și după spălare. Aerisiți regulat și respectați instrucțiunile de îngrijire.