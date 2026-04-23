Numărul miliardarilor la nivel mondial ar putea ajunge la 4.000 în următorii cinci ani

În prezent, la nivel global există 3.110 miliardari, potrivit unei analize realizate de agenția imobiliară Knight Frank.

Se estimează că acest număr va crește cu 25% în următorii cinci ani, ajungând la un total de 3.915, arată The Guardian.

Clasa multimilionarilor se extinde, de asemenea, rapid, numărul persoanelor cu o avere de cel puțin 30 de milioane de dolari la nivel mondial crescând de la 162.191 în 2021 la 713.626 în prezent – o creștere de peste 300%, a constatat Knight Frank.

Liam Bailey, directorul de cercetare al agenției imobiliare, a declarat că averea miliardarilor și a milionarilor a fost „amplificată” de profiturile din lumea tehnologiei, în special din domeniul inteligenței artificiale.

Conform studiului, se preconizează că numărul miliardarilor va crește cel mai rapid în Arabia Saudită, țară bogată în petrol, mai mult decât dublându-se de la 23 în 2026 la o prognoză de 65 în 2031.

Se preconizează, de asemenea, că populația de miliardari din Polonia se va dubla de la 13 la 29 în aceeași perioadă, cu o creștere de 81% în Suedia, de la 32 la 58.

Acest lucru se întâmplă pe fondul creșterii continue a decalajului dintre cei mai bogați și cei mai săraci oameni din lume.

Au existat tot mai multe apeluri adresate liderilor mondiali pentru a crește impozitele aplicate celor extrem de bogați, pe fondul îngrijorării că cei mai bogați membri ai societății își cumpără și influență politică.

Organizația caritabilă Oxfam a constatat că anul trecut s-a înregistrat un număr record de miliardari, totalul depășind pentru prima dată 3.000. Aceasta a raportat că miliardarii dețin o avere colectivă de 18,3 trilioane de dolari.