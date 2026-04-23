UPDATE. Gelu Văclaș, șoferul președintelui CJ Bistrița, Radu Moldovan a fost plasat sub măsura controlului judiciar de către DNA.

Președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar, alături de alte 2 persoane. Dinu Iancu-Sălăjanu este și un lider important al PNL, acesta fiind membru în Biroul Executiv reprezentând Regiunea Nord-Vest.

Dinu Iancu Sălăjanu nu și-a dat demisia din funcția de șef al PNL Sălaj, așa cum a procedat ieri, Radu Moldovan (PSD), președintele PSD Bistrița.

În total, până în prezent, în dosarul de corupție de la nivelul CJ Sălaj, au fost trei persoane plasate sub control judiciar de către DNA. Este vorba de Mate Jozsef, Dinu Iancu Sălăjanu și Ghilea.

Iar ceea ce privește dosarul care vizează CJ Bistrița Năsăud, 6 persoane au fost reținute, 2 persoane au fost puse sub control judiciar, iar procurorii au aplicat sechestru pe suma de 19 milioane de lei la societatea Frasinul.

Printre cele 6 persoane reținute în speța Bistrița Năsăud se regăsesc administratorul public Florin Grigore Moldovan și directorul executiv Ciprian Ceclan-Oprea.

Surse judiciare arată că și față de președintele CJ Bistrița Năsăud, Radu Moldovan, vor fi formulate acuzații de către anchetatori.

Procurorii DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldova, ar deține proprietăți în Franța pe numele altor persoane.

Ieri, DNA a desfășurat cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Potrivit unui comunicat al instituției, au fost efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, s-au desfășurat activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez.