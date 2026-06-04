Prima pagină » Justiţie » Premieră în Justiția militară produsă de DNA Militar: Generalul Vlad este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției

Premieră în Justiția militară produsă de DNA Militar: Generalul Vlad este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției

Fapta de uzurpare a funcției se pare că ar fi cercetată în premieră în România de DNA Militar în cazul generalului Gheorghiță Vlad.
Premieră în Justiția militară produsă de DNA Militar: Generalul Vlad este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției
Adrian Nicolae
04 iun. 2026, 12:06, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Surse din procuratura militară afirmă că această faptă nu ar mai fi fost cercetată niciodată în România post-decembristă.

Aceleași surse explică pentru MEDIAFAX faptul că în Codul Penal emis în 1968 această faptă nu ar fi fost prevăzută și, de asemenea, după anul 1989 un astfel de dosar cu o astfel de încadrare pentru un militar cu funcție de conducerea nu ar fi existat până în prezent.

Sursele noastre explică faptul că această infracțiune este una din categoria infracțiunilor de serviciu, constând în încălcarea atribuțiilor prevăzute de acte normative, altele decât legi, OUG sau ordonanțe simple.

Încălcarea acestora – spun sursele noastre – ar conduce la săvârșirea faptei de abuz în serviciu, faptă pedepsită mult mai grav de Codul Penal, respectiv de 2-7 ani față de 1-5 ani sau amendă.

Nerespectarea disciplinei de stat

Sursele militare arată faptul că și dacă de facto s-ar constata existența probată a unei fapte, aceasta ar fi cel mult una de natură disciplinară.

Raționamentul ar fi – conform surselor citate – acela ca Direcția doctrină și instrucție îi era direct subordonată lui Vlad Gheorghiță și ea gestiona atât numărul cadrelor militare specifice, inclusiv de sport, cât și planul de pregătire militară.

Astfel, la nivelul acestei direcții, doctrină și instrucție, fusese sesizată necesitatea aducerii unor cadre de sport pentru instrucția specifică cu un număr de locuri preexistent, asigurată, potrivit colaborării, cu facultatea de profil. Gheorghiță a acționat pentru acoperirea acestei nevoi. Potrivit uzanțelor, aceste locuri trebuiau solicitate prin Direcția de Resurse Umane, direcție ce se află în directa subordine a ministrului Apărării ca direcție centrală.

Singurul reproș al DNA Militar este acela că ministrul din direcția de resort ar fi trebuit să ceară alocarea acelor posturi.

Sursele MEDIAFAX mai explică faptul că atâta vreme cât nu s-a solicitat, indiferent de modalitate, suplimentarea schemei de posturi peste cele preexistente, nu ar exista consecința vătămării intereselor legitime ale altor studenți la segmentul fără taxă.

Gestionarul secretelor Președinției

Șomordolea este, în fapt, persoana prin a cărei funcție, de secretar al CSAT, a gestionat cele mai delicate și secrete informații ale Președinției române pe perioada iîn care a activat.

Este de amintit faptul că Șomordolea se afla și gestiona activ informațiile secrete legate de anularea alegerilor din noiembrie 2024.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia