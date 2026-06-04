Premieră în Justiția militară produsă de DNA Militar: Generalul Vlad este primul militar după 1990 cercetat pentru uzurparea funcției

Surse din procuratura militară afirmă că această faptă nu ar mai fi fost cercetată niciodată în România post-decembristă.

Aceleași surse explică pentru MEDIAFAX faptul că în Codul Penal emis în 1968 această faptă nu ar fi fost prevăzută și, de asemenea, după anul 1989 un astfel de dosar cu o astfel de încadrare pentru un militar cu funcție de conducerea nu ar fi existat până în prezent.

Sursele noastre explică faptul că această infracțiune este una din categoria infracțiunilor de serviciu, constând în încălcarea atribuțiilor prevăzute de acte normative, altele decât legi, OUG sau ordonanțe simple.

Încălcarea acestora – spun sursele noastre – ar conduce la săvârșirea faptei de abuz în serviciu, faptă pedepsită mult mai grav de Codul Penal, respectiv de 2-7 ani față de 1-5 ani sau amendă.

Nerespectarea disciplinei de stat

Sursele militare arată faptul că și dacă de facto s-ar constata existența probată a unei fapte, aceasta ar fi cel mult una de natură disciplinară.

Raționamentul ar fi – conform surselor citate – acela ca Direcția doctrină și instrucție îi era direct subordonată lui Vlad Gheorghiță și ea gestiona atât numărul cadrelor militare specifice, inclusiv de sport, cât și planul de pregătire militară.

Astfel, la nivelul acestei direcții, doctrină și instrucție, fusese sesizată necesitatea aducerii unor cadre de sport pentru instrucția specifică cu un număr de locuri preexistent, asigurată, potrivit colaborării, cu facultatea de profil. Gheorghiță a acționat pentru acoperirea acestei nevoi. Potrivit uzanțelor, aceste locuri trebuiau solicitate prin Direcția de Resurse Umane, direcție ce se află în directa subordine a ministrului Apărării ca direcție centrală.

Singurul reproș al DNA Militar este acela că ministrul din direcția de resort ar fi trebuit să ceară alocarea acelor posturi.

Sursele MEDIAFAX mai explică faptul că atâta vreme cât nu s-a solicitat, indiferent de modalitate, suplimentarea schemei de posturi peste cele preexistente, nu ar exista consecința vătămării intereselor legitime ale altor studenți la segmentul fără taxă.

Gestionarul secretelor Președinției

Șomordolea este, în fapt, persoana prin a cărei funcție, de secretar al CSAT, a gestionat cele mai delicate și secrete informații ale Președinției române pe perioada iîn care a activat.

Este de amintit faptul că Șomordolea se afla și gestiona activ informațiile secrete legate de anularea alegerilor din noiembrie 2024.