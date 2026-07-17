DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

Dosarul vizează un presupus mecanism fictiv de reciclare a ambalajelor metalice. În același dosar au fost inculpate alte trei persoane, iar prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 14,8 milioane de lei.

Administratorul firmei, obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei

Potrivit DNA, măsura controlului judiciar pe cauțiune a fost dispusă pentru o perioadă de 60 de zile față de administratorul societății, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Acesta trebuie să depună, în termen de zece zile, o cauțiune în valoare de 500.000 de lei.

Sub control judiciar, tot pentru 60 de zile, au fost plasați și directorul executiv, contabila societății și un consultant în domeniul protecției mediului, acuzați de complicitate la aceeași infracțiune.

Mecanism fictiv de reciclare a peste 7.400 de tone de deșeuri

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, administratorul societății ar fi pus în aplicare, la nivel regional și național, un mecanism economico-financiar fictiv prin care firma și mai multe societăți partenere ar fi obținut ilegal bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP).

Procurorii susțin că în documentele contabile și justificative ar fi fost consemnat, în mod nereal, faptul că 7.404,18 tone de ambalaje metalice au fost recepționate, comercializate și reciclate.

În realitate, potrivit DNA, materialele respective ar fi fost deșeuri de fier și oțel, achiziționate din România și exportate ulterior în Turcia ca fier vechi, însă raportate către OIREP-uri ca ambalaje metalice reciclate.

Prejudiciu estimat la peste 14,8 milioane de lei

Anchetatorii apreciază că, prin această modalitate, ar fi fost creată aparența îndeplinirii obiectivelor legale de reciclare, ceea ce ar fi determinat organizațiile autorizate să deconteze servicii care, în realitate, nu ar fi fost prestate.

Totodată, susțin procurorii, mecanismul ar fi permis producătorilor să evite plata contribuției de 2 lei pe kilogram datorată Fondului pentru Mediu, prejudiciul estimat fiind de 14.808.360 de lei.

DNA mai arată că ceilalți trei inculpați ar fi sprijinit activitatea administratorului prin întocmirea și evidențierea în contabilitate a unor operațiuni considerate fictive, folosite pentru decontarea facturilor emise către OIREP-uri.

Pentru documentarea activității infracționale, au fost efectuate percheziții în 11 județe și în municipiul București.

Obligații pe durata controlului judiciar

Pe perioada măsurii preventive, cei patru inculpați trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt citați de procurori, să nu părăsească teritoriul României fără acordul organului de urmărire penală și să nu ia legătura, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanța de instituire a controlului judiciar.