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Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse

Zece autoturisme aflate în curtea unde sunt depozitate vehiculele ridicate pentru parcare neregulamentară în Sectorul 4 al Capitalei au fost vandalizate de doi adolescenți de 16 ani, plasați acum sub control judiciar.
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Laura Buciu
08 iul. 2026, 13:06, Social
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Polițiștii Secției 16 din Capitală au identificat doi adolescenți de 16 ani, o fată și un băiat, acuzați că au vandalizat zece autoturisme aflate în curtea unde sunt depozitate vehiculele ridicate pentru parcare neregulamentară în Sectorul 4.

Ancheta a fost deschisă după ce, pe 17 iunie, un angajat al instituției care administrează spațiul a sesizat poliția că, în ziua precedentă, mai multe persoane au pătruns fără drept în incintă și au provocat distrugeri la mai multe mașini.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că zece autoturisme prezentau avarii. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că autorii au intrat în curte după ce au escaladat gardul.

Pe baza probelor administrate, anchetatorii i-au identificat pe cei doi adolescenți, bănuiți că au participat la distrugerea autoturismelor.

Magistrații au dispus plasarea celor doi minori sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, într-un dosar penal deschis pentru distrugere.

 

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