Prima pagină » Politic » Daniel Băluță, avertisment către părinți după distrugeri surprinse de camerele de supraveghere

Daniel Băluță, avertisment către părinți după distrugeri surprinse de camerele de supraveghere

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat pe Facebook un mesaj adresat părinților, însoțit de un videoclip, în care atrage atenția asupra unor fapte de vandalism comise de adolescenți, surprinse de sistemele de supraveghere din sector.
Daniel Băluță, avertisment către părinți după distrugeri surprinse de camerele de supraveghere
Foto: Captură video
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 16:27, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Edilul afirmă că, deși este vorba despre „copii” sau „câțiva adolescenți care se joacă”, situația devine gravă în momentul în care aceștia sunt surprinși urcându-se pe autoturisme, aruncând cu pietre în ele sau pătrunzând prin efracție într-un spațiu securizat. Potrivit lui Băluță, imaginile nu surprind un incident izolat, ci o „manifestare socială ilegală” care nu poate fi tolerată.

„Din păcate, nu este un incident izolat, motiv pentru care imaginile au fost predate autorităților competente”, a transmis primarul. Acesta subliniază că, în astfel de cazuri, consecințele legale și financiare pentru daunele produse autoturismelor revin părinților minorilor implicați.

În mesajul său, Daniel Băluță face apel la distribuirea postării, considerând că informarea părinților este esențială pentru prevenirea unor astfel de fapte și pentru menținerea siguranței în comunitate. Totodată, edilul justifică investițiile realizate recent în echipamente și sisteme de supraveghere video la nivelul întregului sector.

„Imaginile de astăzi ne arată că aceste sisteme erau o necesitate. Ele ne ajută să identificăm actele antisociale, să le prevenim și să luăm măsuri acolo unde este cazul, pentru ca întreaga comunitate să fie în siguranță”, a mai precizat primarul Sectorului 4.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da