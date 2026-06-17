Daniel Băluță, avertisment către părinți după distrugeri surprinse de camerele de supraveghere

Edilul afirmă că, deși este vorba despre „copii” sau „câțiva adolescenți care se joacă”, situația devine gravă în momentul în care aceștia sunt surprinși urcându-se pe autoturisme, aruncând cu pietre în ele sau pătrunzând prin efracție într-un spațiu securizat. Potrivit lui Băluță, imaginile nu surprind un incident izolat, ci o „manifestare socială ilegală” care nu poate fi tolerată.

„Din păcate, nu este un incident izolat, motiv pentru care imaginile au fost predate autorităților competente”, a transmis primarul. Acesta subliniază că, în astfel de cazuri, consecințele legale și financiare pentru daunele produse autoturismelor revin părinților minorilor implicați.

În mesajul său, Daniel Băluță face apel la distribuirea postării, considerând că informarea părinților este esențială pentru prevenirea unor astfel de fapte și pentru menținerea siguranței în comunitate. Totodată, edilul justifică investițiile realizate recent în echipamente și sisteme de supraveghere video la nivelul întregului sector.

„Imaginile de astăzi ne arată că aceste sisteme erau o necesitate. Ele ne ajută să identificăm actele antisociale, să le prevenim și să luăm măsuri acolo unde este cazul, pentru ca întreaga comunitate să fie în siguranță”, a mai precizat primarul Sectorului 4.