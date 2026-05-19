Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu. Vot online lansat de Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunța, în luna aprilie, că noul parc, pe care îl amenajează PS4 lângă Parcul Tudor Arghezi, va purta numele actualului președinte al SUA, Donald Trump.

„Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, spunea la momentul respectiv edilul.

Cu toate acestea, ideea nu a fost bine primită de unii cetățeni ai sectorului 4.

„Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect”, a spus Băluță într-un video pe Facebook.

Edilul a explicat faptul că spune că a luat decizia de a face o platformă unde să se voteze cum va fi numit noul parc după ce a văzut controversele iscate de propunerea inițială.

„Decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Băluță.

În aceste condiții, în cursul zilei de marți, a fost creată o platformă unde cetățenii sectorului 4 pot vota ce nume să poarte noul parc.

Pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi, votanții pot alege între: Francois Mitterrand, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Maia Sandu.

La momentul redactării articolului, peste 1.130 de cetățeni și-au exprimat votul. Dintre aceștia, 52% au votat ca noul parc să se numească Maia Sandu. 22% dintre cei care au votat vor ca parcul să poarte numele fostului președinte american Barack Obama.