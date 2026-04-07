Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunț oficial

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat bucureștenii că noul parc, pe care îl amenajează PS4 lângă Parcul Tudor Arghezi, va purta numele actualului președinte al SUA, Donald Trump. „Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a spus Băluță.
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunț oficial
Foto: Hepta
Diana Nunuț
07 apr. 2026, 11:50, Social

Primăria Sectorului 4 va amenaja un nou parc în apropierea Parcului Tudor Arghezi, iar acesta va purta numele președintelui SUA, Donald Trump, marcând aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență și consolidarea relațiilor dintre comunitățile română și americană.

Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe Facebook.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a scris primarul Daniel Băluță pe Facebook.

În acest context, edilul Sectorului 4 a menționat și faptul că s-a întâlnit recent cu oficiali americani, inclusiv cu Paolo Zampolli, trimis special pentru parteneriate globale, și cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai afirmat Daniel Băluță.

Momentan, nu s-a anunțat data exactă a inaugurării parcului.

